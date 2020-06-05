【美國示威】美國司法部長：極端分子及外國勢力煽動暴力

美國司法部長巴爾（William Barr）於6月4日回應美國暴力示威，稱有證據顯示暴力與「反法西斯主義」（Antifa）組織有關，有極端思想的勢力和外國勢力參與，企圖騎劫原本和平的示威。

巴爾與其他執法部門官員在出席記者會時，就6月1日白宮附近發生的軍警驅逐和平示威者事件作出回應，他指當時大多的人都是和平示威者，但當天有「反法西斯主義」人士以及無政府主義者的極端分子混入示威者，外國勢力亦有份參與，但巴爾並沒有就外國勢力再作解說。

巴爾認為，弗洛伊德之死事件挑戰當地法治，正在以「違法、暴力騷亂、縱火、搶劫商及公共財產、襲擊執法人員以及無辜人民」的方式進行示威。他表示他們有證據指出「反法西斯主義」以及其他極端團體和一些從事不同政治遊說的人，有份參與是次煽動暴力活動，當中還有外國勢力在各方面加劇暴力。

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自5月30日以來，華盛頓一共有114人受傷，當中22人需送院治理。傷者大多是聯邦探員，他們均在白宮附近受傷。

居住於明尼蘇達州明尼阿波利斯市的非裔男子弗洛伊德（George Floyd），於5月25日被捕期間因警察暴力執法而死，此事件引發的示威浪潮蔓延全美國，部分示威活動更演變成騷亂。

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