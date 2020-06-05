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【新冠肺炎】巴西累計3.4萬宗死亡個案　成全球第三多

環球政經 16:30 2020/06/05

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新冠肺炎在巴西繼續蔓延，單日新增3萬925宗確診個案，累積61萬5870人確診，死亡個案增加1400多宗，累積3萬4021人染疫不治。巴西超越意大利，成為全球第3多死亡病例的國家。

在巴西，聖保羅州疫情最為嚴重。當地衛生官員指，由於病毒檢測能力不足，所以真實的感染及死亡人數可能會比數據更高。

然而，巴西總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）仍公開批評防疫的封鎖及社交距離措施，質疑巴西各州州長及市長的封鎖措施，更認為封鎖國家所帶來的負面影響比過去3個月因新冠肺炎而死的人大。

相關新聞：【新冠肺炎】疑世衛刻意外洩錄音　學者：官員想與譚德塞割蓆

另外，印度衞生部公布當地5月4日新增近萬個確診病例，創單日確診病例新高。全國累計確診個案達216,919個，累計6,075人不治。

全球現時確診感染新冠肺炎的人數已超過660萬，38萬人死亡，美國的確診和死亡病例均為全球最多，有超過187萬人確診，10萬8千多人死亡。

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撰文 : 國際組

疫情 印度 意大利 巴西 美國 肺炎 新冠肺炎 新冠肺炎疫情
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