【開腔解畫】「一合口罩」被指騙局　創辦人逐一回應指控（更新）

▲ 一合口罩創辦人何錫漢接受本報記者查詢時，透露現時一合口罩的生產情況。（一合口罩Facebook圖片）

港產口罩逐漸出貨，不過本地口罩商「一合口罩」近日則惹來不少爭議，被指有騙財之嫌。 一合口罩創辦人何錫漢接受本報記者查詢時，透露現時一合口罩的生產情況。

【6月6日更新】不少人於3月3日預訂了第一批口罩，原定5月中至5月底發貨。有網民留言指，只收到付郵費通知，之後已了無音訊，亦未收到所謂的QR Code，不知道還需要等多久，大感失望。亦有網民不想再等，已填退款表，但填妥後並無客服跟進。

▲ 有網民指未收到QR Code。（網上圖片）

另一方面，有網民發帖文連一盒口罩的實物圖，聲稱已收到QR Code並已取貨，叫其他網民留意垃圾郵件，並耐心等候。

▲ 有網民指已取貨。（網上圖片）

問題一：為何遲遲收不到口罩？

何錫漢透露，口罩生產及出貨計劃較原定延遲了兩個星期左右。他解釋指，主要是無塵車間的標準由Class 8提升至Class 7，冀提升潔淨度10倍，故準備時間比原定更長。

【口罩供應】SOSo Mask今晚油麻地賣彩色口罩 創辦人大爆其他顏色時間表

另一方面，口罩原料來自歐洲，供貨時正值是當地疫情嚴重爆發，故歐洲供應商及政府均需要公司提供生產廠房的圖則、機器證明，以確保原料是用作生產之用。整個過程需時約兩星期，導致原料延後抵港。

▲ 口罩原料來自歐洲，供貨時正值是當地疫情嚴重爆發，故原料無奈延後抵港。（一合口罩提供圖片）

【口罩供應】Pasión口罩於SOGO有售 V Care Mask登陸莎莎

問題二：為何沒有取貨QR Code？

何錫漢回應指，因為一合口罩增加取貨地點選擇後，需重新發放QR Code，但後台系統未能完全支援。員工需以人手整理訂單、取貨地點，及處理新的QR Code，過程需時。目前正不斷處理當中，亦與後台服務供應商研究，冀加快流程。

▲ （一合口罩提供圖片）

【品牌有段故】新樂酒店下周結業 細數明星飯堂風光史

問題三：一合口罩會否「無貨出」？何時才有口罩？

何錫漢指，現時廠房的原材料足夠生產2000萬個口罩，每月可生產800萬個，且未來原料供應將會更穩定。早前生產計劃落後，受影響的主要是第一批訂單的顧客，涉及逾1萬盒口罩。現時亦陸續送往郵政局，往後訂單將會如期出貨；第二批訂單將會在6月中供應。

▲ （一合口罩提供圖片）

>>立即參加hket x SME 網上營銷講座：13億商機系列

記者：葉泳珊