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【開腔解畫】「一合口罩」被指騙局　創辦人逐一回應指控

商業 15:03 2020/06/05

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一合口罩創辦人何錫漢接受本報記者查詢時，透露現時一合口罩的生產情況。（一合口罩Facebook圖片）

港產口罩逐漸出貨，不過本地口罩商「一合口罩」近日則惹來不少爭議，被指有騙財之嫌。 一合口罩創辦人何錫漢接受本報記者查詢時，透露現時一合口罩的生產情況。

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問題一：為何遲遲收不到口罩？
何錫漢透露，口罩生產及出貨計劃較原定延遲了兩個星期左右。他解釋指，主要是無塵車間的標準由Class 8提升至Class 7，冀提升潔淨度10倍，故準備時間比原定更長。

另一方面，口罩原料來自歐洲，供貨時正值是當地疫情嚴重爆發，故歐洲供應商及政府均需要公司提供生產廠房的圖則、機器證明，以確保原料是用作生產之用。整個過程需時約兩星期，導致原料延後抵港。

口罩原料來自歐洲，供貨時正值是當地疫情嚴重爆發，故原料無奈延後抵港。（一合口罩Facebook圖片）

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問題二：為何沒有取貨QR Code？
何錫漢回應指，因為一合口罩增加取貨地點選擇後，需重新發放QR Code，但後台系統未能完全支援。員工需以人手整理訂單、取貨地點，及處理新的QR Code，過程需時。目前正不斷處理當中，亦與後台服務供應商研究，冀加快流程。

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問題三：一合口罩會否「無貨出」？何時才有口罩？
何錫漢指，現時廠房的原材料足夠生產2000萬個口罩，每月可生產800萬個。早前生產計劃落後，受影響的主要是第一批訂單的顧客，涉及逾1萬盒口罩。現時亦陸續送往郵政局，往後訂單將會如期出貨；第二批訂單將會在6月中供應。

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記者：葉泳珊

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