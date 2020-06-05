【美國示威】蘋果CEO Tim Cook公開信： 致力創造一個更美好、公正的世界

蘋果CEO庫克（Tim Cook）就美國非裔男子弗洛伊德 （George Floyd）死亡事件，發表公開信。他認為，弗洛伊德的離世令人震驚，亦證明了：「我們必須以建立一個新的、理想而平等和正義的未來為目標。」

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他在信中寫道：「要改變，我們必須根據人們深深感愛到，但經常被忽視的痛苦，來重新審視自己的觀點和行動。」他補充，只等待危機過去是無法接受的。



這封公開信，還提到幾項蘋果將採取的行動，包括在提升包容性和多樣性、為欠發達的學校系統提供資源和技術，並會關注氣候變化等環境問題。蘋果認為，這些問題對黑人群體的影響，比其他有色人種更深。



庫克在公開信中亦表示，蘋果公司正在向包括平等司法倡議小組(Equal Justice Initiative) 在內的多個組織捐款。這些組織正在針對種族、經濟不公和大規模監禁的情況，保護美國弱勢社群的人權。

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弗洛伊德逝世後，全美各地發生抗議活動，蘋果公司是向對抗種族不公組織，捐款的幾個科技巨頭之一。Google 及Amazon亦將分別捐出1,200萬美元及1,000萬美元。 Facebook、Verizon、英特爾、TikTok等其他公司也表示，將向專注於社會正義和幫助黑人社區的各個組織捐款。

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