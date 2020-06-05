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嘉湖山莊低市價賣　新盤極速撻訂

股樓投資 15:21 2020/06/05

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全國人大通過港區國安法後，美國總統特朗普（Donald Trump）宣布，已指示展開程序，取消給予香港特殊地位，嚇怕部分小業主。美聯萬振庭說，天水圍嘉湖山莊麗湖居5座低層G室，實用面積556平方呎，早前以520萬售出，實用呎價僅約9,353元，再次跌破10,000元水平，且低市價10%。

相關文章：嘉亨灣減價100萬　投資客花1000萬入市

此外，同屋苑麗湖居5座低層H室，實用面積554平方呎，則以523萬元沽出，呎價9,440元，同樣低市價10%。事實上，新地（00016）旗下同區Wetland Seasons Park第2期，連番賣樓，搶去大量客源，區內二手屋苑業主為求盡快出貨，只能以較低價作招徠，這或與近期的政治事件無關。

據成交紀錄冊顯示，萬科香港旗下長沙灣The Campton第1B期，有買家撻訂，單位為15樓C室，實用面積477平方呎，兩房間隔，上月27日以853.2萬元售出，但該買家未有完成交易，料遭發展商沒收42.66萬元訂金。另外，永泰地產（00369）旗下屯門OMA by the Sea再錄撻訂，買家料遭沒收34.115萬元訂金。

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撰文 : 柳家平

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