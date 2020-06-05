【港股追蹤】疫市仲好？　藍籌都創上市新高

中美關係暫時未有進一步惡化，對貿易戰相關股份來說，絕對是好消息，藍籌股創科實業（00669）原來近兩個月趁住疫情改善，環球經濟重啟，股價逐步攀升，今日再創上市新高，股價3時報72.95元，升超過2.3%。

創科去年首季爆冷「染藍」，當時未算太獲市場看好，不過公司主要業務為製造與經銷電器及電子產品，將產品由本港銷往北美洲、歐洲及其他國家。去年有貿易戰影響下，集團仍能交出穩定業績，全年收入按年上升9.2%，至76.7億美元，純利同比增長11.3%，至接近6.2億元，股價由染藍前約50元，升至今年2月高位71元，累升逾40%。

但受疫情影響，股價短短一個月急挫4成，跌至42.1元低位，惟隨著中港經濟受控，經濟復甦，資金不斷流入炒作股份，股價周一（1日）高見72.45元後，今日再衝破這個前浪頂，勢頭向好。

現價市盈率雖然升至接近30倍，惟這類重磅實業股在市場選擇不算多，股價或有機會再破頂，挑戰76元水平。

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