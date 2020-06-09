【新股IPO】力天影業明招股入場費3879元　與騰訊洽談兩部電視劇

▲ 力天影業於明日招股，一手（1000股）入場費3879元。

內地影視公司力天影業 （新上市編號：09958） 計劃發售7500萬股，招股價介乎2.56元至3.84元，集資最多2.88億元，一手（1000股）入場費為3879元。力天影業將於明天（10日）至下周一（15日）招股，6月22日掛牌。方正證券為獨家保薦人。

董事長袁力透露，未來將加強與阿里巴巴 （09988） 及騰訊 （00700） 視頻平台合作。其中，集團自製電視劇「請和孤單的我吃飯吧」將在下半年於阿里的優酷平台上播放。目前，公司正與騰訊洽談兩部電視劇，惟未有詳情可公布。

公司又表示，未有擔心與京東 （新上市編號：09618） 招股期重疊，袁力相信，香港市場有充足資本，投資者不會因大型公司招股而忽略公司。

公司的業務主要為：自製及買斷電視劇播映權許可、出售電視劇劇本、擔任電視系列劇播映權的發行代理、投資由集團擔任非執行製片人的電視劇。

截至去年底，公司自製電視劇為5部、買斷電視劇為40部。當中，集團逾7成收入來自買斷電視劇播映權許可。截至去年底公司純利按年增13.9%至7703萬元（人民幣，下同）；收入按年增1.3%至3.9億元。

集團將集資所得：50%用作於製作不同類型的電視劇、37.5%用於未來3年買斷有關約75部電視劇、7.5%用於3年內僱用額外最多22名經驗豐富的專業人員、5%作一般資金用途。

方正證券為獨家保薦人。

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