【新股IPO】內地影視企業力天影業明天起招股　入場費3879元

▲ 力天影視最快於下周招股。

內地影視公司力天影業 （新上市編號：09958） 通過港交所聆訊，計劃發售7500萬股，招股價介乎2.56元至3.84元，集資最多2.88億元，一手（1000股）入場費為3879元。力天影業將於明天（10日）至下周一（15日）招股，6月22日掛牌。方正證券為獨家保薦人。

公司的業務主要為：自製及買斷電視劇播映權許可、出售電視劇劇本、擔任電視系列劇播映權的發行代理、投資由集團擔任非執行製片人的電視劇。

截至去年底，公司自製電視劇為5部、買斷電視劇為40部。當中，集團逾7成收入來自買斷電視劇播映權許可。截至去年底公司純利按年增13.9%至7703萬元（人民幣，下同）；收入按年增1.3%至3.9億元。

集團將集資所得：50%用作於製作不同類型的電視劇、37.5%用於未來3年買斷有關約75部電視劇、7.5%用於3年內僱用額外最多22名經驗豐富的專業人員、5%作一般資金用途。

方正證券為獨家保薦人；國泰君安為聯席全球協調人之一。

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