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【美國示威】3名被革職警員提堂 保釋金達585萬

環球社會熱點 14:48 2020/06/05

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美國黑人弗洛伊德（George Floyd）被白人警員壓頸後死亡，引發美國民眾連日示威。其中3名涉案前警員首度提堂，法官批准3人可有條件保釋，包括交出私人槍械，而保釋金額高達75萬美元（約585萬港元），法官將案件押後至月尾再訊。

3名被告分別是制服弗洛伊德的萊恩（Thomas Lane）、陶濤（Tou Thao，音譯）及站在附近J Alexander Kueng。

三人分別被控二級協助及教唆謀殺罪及過失殺人罪，暫時毋須答辯，獲准各以75萬美元保釋，保釋條件包括不可接觸弗洛伊德家人、交出私人槍械等。

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萊恩及Kueng的辯護律師要求法官降低保釋金額。律師解釋指，二人均是新人，案發時才剛分別入職3日及4日，正跟隨白人前警員紹文（Derek Chauvin）受訓。

根據當地法律，二級協助及教唆謀殺罪最高刑期為40年，而二級過失殺人罪，最高刑期為10年。

起訴書指，萊恩曾詢問紹文，應否讓弗洛伊德轉身，並懷疑其精神狀態，惟其最終並沒有採取行動。而Kueng同樣未採取行動幫助弗洛伊德。

46歲黑人男子弗洛伊德上周一（26日）被捕時，被紹文用膝蓋壓着他的頸，長達8分鐘，弗洛伊德其後證實死亡。所有涉案警員已被革職，惟事件仍觸發多日有民眾上街示威。

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責任編輯：楊心悅

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