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【網民熱話】28歲意大利散戶大手購入瑞幸 落得如此下場？

環球政經 14:41 2020/06/05

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有「中國星巴克」之稱的瑞幸今年4月因為「造假案」而被停牌，該公司於5月15日收到納斯達克交易所要求退市的書面通知，但瑞幸要求舉行聽證會，由於聽證通常於在公司提出要求後的30至45日內舉行，因此於聽證會舉行前，瑞幸咖啡都會繼續維持上市地位，但復牌第一天（5月20日），股價一度大跌4成。

相關文章：【瑞幸造假門】傳有意收購神州租車 吉利霸氣回應：沒興趣

瑞幸於2019年5月在美國納斯達克交易所上市時，受外界追捧，因此有不少股民大手購入。根據外媒報道，一名28歲意大利網民「StopFapForever」表示，之前以人生所有儲蓄購入瑞幸咖啡股票，現在落得破產下場。

相關文章：【造假餘波】瑞幸CEO及COO被終止職務 大股東同時離場

他表示：「當時沒有人想到，在11月到1月短短兩個月內，瑞幸會由17美元上升到51美元，我預計它可以繼續暴漲，而不是暴挫......」在吸取教訓後，他說：「我將在漫長但無甚作爲的餘生，將儲蓄投資於ETF(交易所買賣基金)、黃金和債券。」看來這位網民不但輸掉了儲蓄，還輸掉了對人生的希望。

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撰文 : 歐高榮

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