  • 31°C
香港時間 : 2020605日 (五) 15:40
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney網上專欄

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【港股追蹤】刀片電池反應佳　比亞迪獲追捧升6％

股樓投資 14:38 2020/06/05

分享：

據內地媒體報道，比亞迪（01211）研發及生產的刀片電池，市場反應較預期為佳，集團計劃擴大生產綫，摩根大通亦發表報告上調評級及目標價，比亞迪股價今日升逾6%，是表現最佳國企股。

相關文章：【港股追蹤】中國晶片技術點？　中芯A股招股書話你知

比亞迪研發之刀片電池主要用於純電動車，因較傳統方形電池更加呈現「扁平」和「長條」形狀而得名。鑑於市場反應高於預期，集團決定擴大旗下重慶弗迪「刀片電池」生產線，將從目前年產能2GWh擴充至今年年底12GWh，2021年底達到設計總產能20GWh。此外，長沙及貴陽工廠也會在明年投產刀片電池，2021年底產能將達10GWh。

摩根大通報告指出，比亞迪的電池業務，已逐步擴展至全球，合作夥伴包括戴姆勒、騰勢(Denza)及福特，而明年會與豐田合作。集團慢慢步向科技股多於汽車，雖然現時電池外銷業務盈利佔比僅得6%，但預期至2022年可提升至10%至15%。該行把比亞迪評級由「中性」上調至「增持」，目標價由36元大幅升至66元。

相關文章：【大行點睇】摩通兩大原因 看好騰訊衝上550元

比亞迪股價今日顯著造好，截至2時最新報51.4元，升6.6%，成交額4.2億元。


    

撰文 : 李兆明

電動車 比亞迪股份（01211） 香港股票

上一篇文章

【網民熱話】28歲意大利散戶大手購入瑞幸 落得如此下場？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【宏觀中國】歐洲瘋搶中國單車　繼口罩經濟又一財路
【宏觀中國】歐洲瘋搶中國單車　繼口罩經濟又一財路
內地客有樓無錢供　美孚新邨銀主盤逾千萬沽
內地客有樓無錢供　美孚新邨銀主盤逾千萬沽
【網易IPO】網易孖展熱爆全城　招股價平過美股增吸引力
【網易IPO】網易孖展熱爆全城　招股價平過美股增吸引力
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【網易IPO】認購網易前　不可不知的5件事
【網易IPO】認購網易前　不可不知的5件事
【港股追蹤】食完個飯 宏安地產股價唔見一半有多
【港股追蹤】食完個飯 宏安地產股價唔見一半有多