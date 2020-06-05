【港股追蹤】刀片電池反應佳　比亞迪獲追捧升6％

據內地媒體報道，比亞迪（01211）研發及生產的刀片電池，市場反應較預期為佳，集團計劃擴大生產綫，摩根大通亦發表報告上調評級及目標價，比亞迪股價今日升逾6%，是表現最佳國企股。

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比亞迪研發之刀片電池主要用於純電動車，因較傳統方形電池更加呈現「扁平」和「長條」形狀而得名。鑑於市場反應高於預期，集團決定擴大旗下重慶弗迪「刀片電池」生產線，將從目前年產能2GWh擴充至今年年底12GWh，2021年底達到設計總產能20GWh。此外，長沙及貴陽工廠也會在明年投產刀片電池，2021年底產能將達10GWh。

摩根大通報告指出，比亞迪的電池業務，已逐步擴展至全球，合作夥伴包括戴姆勒、騰勢(Denza)及福特，而明年會與豐田合作。集團慢慢步向科技股多於汽車，雖然現時電池外銷業務盈利佔比僅得6%，但預期至2022年可提升至10%至15%。該行把比亞迪評級由「中性」上調至「增持」，目標價由36元大幅升至66元。

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比亞迪股價今日顯著造好，截至2時最新報51.4元，升6.6%，成交額4.2億元。



