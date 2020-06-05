【美股分析】巴菲特清倉航空股後　美國航空股價單日飆升四成

新冠疫情令全球航空業大受打擊，「股神」巴菲特（Warren Buffett）亦因此損手，早前宣布上季已經清倉4大航空股，並警告稱航空業前景不太明朗。但隨著美國逐漸開放經濟，航空股近日集體大漲，美國航空（AAL）周四（4日）大升41%，收報16.7美元。

在上個月初的股東大會上，巴菲特明確表示已清倉所有航空股，並承認「這筆投資是個錯誤」。巴菲特當時稱，現時航空業面臨多重挑戰性與困難，買入風險極大。他在會上透露巴郡已悉售手上美國四大航空股，即達美航空（Delta Air Lines）、美國航空（American Airlines）、西南航空（Southwest Airlines）及聯合航空（United Airlines），令巴郡錄巨大虧損，並直言今次未能全身而退，是他的錯誤。

然而，隨著美國疫情受控，美國航空本周公布，計劃於7月份恢復55%的國內航班，消息利好下，航空股股價周四大漲，特別是美國航空大升逾四成，周四收16.7美元；達美航空亦升13.7%，報32.4美元；西南航空升5%，收報38.3美元；而巴菲特4月初曾以31.4至33美元出售西南航空，並與22.9至26美元賣掉達美航空股票。

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MarketWatch分析師Michael Brush認為，目前投資者看好航空股有三大原因：

第一、政府提供財政支持。美國航空公司和相關企業擁有大量的雇員，被政界視為經濟安全的基礎之一，美國財政部早前為航空業提供580億美元經濟支持。

第二、旅行業正在復蘇。截至上周日（5月31日）的一周前，平均每天有30萬人通過航空檢查，較截至4月19日的一周內9萬人高出兩倍以上。盡管每天乘客數量仍保持低位數，但隨著客流量的改善，該行業復甦有望。

第三、 航空業在此前三次危機中表現不俗。根據歷史數據來看，在911空襲、SARS、以及2008年金融危機之後的六個月里，航空股股價普遍上漲了80%-120%。

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