【Kawaii生活百貨@iM網欄】疫情下良朋共聚 「食豪D」

疫情下，由二月中後，我跟很多朋友一樣已沒有到外地工作或旅遊。這段期間，大家的生活習慣都有突如其來的改變，無論工作、飲食、購物、社交，很多一直以來習以為常的事情，好像要放棄了重新學習重新適應。對我而言其實是好事，本應三年前就應該改變和創新的事，一個推動力讓我改掉惰性。

【小飛俠生活頻道@iM網欄】女人消費新模式

跟朋友聚餐見面就是一個例子，你有試過在街上遇見很久沒見的朋友，永遠的第一句：「最近忙些什麼？」下一句就是：「約食飯呀！」但好多時候都講完便算。社交距離限制下，「見面」變得好珍貴，加上娛樂圈行業大多都停頓運作，我又不喜歡天天待在家，打電話約朋友，做好防疫準備就出發。

【裝修攻略@iM網欄】Week 1: 裝修前的準備

既然約了好久不見的朋友，試一間主打日法fusion的餐廳，餐廳是為於北角匯的「Birketenia」。聽說新店除了原有總監大廚之外，還在日本請來新主廚(Junya Nakanishi)，他有主理米芝蓮餐廳經驗，分別是在東京Aman Tokyo和香港文華東方Pierre。餐廳在觀塘商廈的時候都已經很「火」，開到北角後還多了一個無敵海景，慕名而來當然要感受日本食材遇上法國烹調的魅力。

朋友想吃鵝肝點了「法式鵝肝焦糖燉蛋配蜜柑醬」，她說給焦糖燉蛋我吃，Sorry 鵝肝跟焦糖燉蛋是合為一體不是分開 ，入口吃到濃郁鵝肝混和在蛋中不會太膩口。Starter 中想推介是「牛肉他他日式醬油啫喱」入口即溶十分美味。多人一起點餐的好處就是可以一起試不同的主菜（如果不介意），「香烤豬扒配焦糖洋蔥汁」「香燒澳洲和牛配薯蓉雜菜」「香烤羊架配平菇及鮮蘆筍」「鹿兒島和牛配海膽黑松露」。個人口味，豬扒方面沒有太大驚喜，他們的和牛很有口感和牛香，只是擔心海膽和黑松露會搶到牛的鮮味，。反而有Super加分的是甜品「糖漬檸檬配柚子朱古力忌廉及沖繩黑糖薄脆」，他們的甜品都很不錯可以一嘗，跟六個朋友一起聚餐個人均消費680元左右的晚餐，這個時勢對我來說真是「食豪D」。

作者_Kawaii簡介： 節目主持人、經理人，喜愛到處吃、到處買，到處享受、分享生活所有；有平有貴，有著數、有質素。

外號小飛俠，有「飛」一般的職場生涯，曾於無綫電視及nowTV任主播，銀行任上市產品銷售董事，上市公司任傳訊事務副總裁。目前有多重身份除了是電視節目主持及監製，亦是司儀，專欄作家，同時經營自家網店「小飛俠健康百貨」 www.astroboymart.com。

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！