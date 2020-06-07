【男紳圍@iM網欄】Martell比X.O好飲？　識破「品酒專家」

親戚：「馬爹利好飲過XO！ 」 「下， 阿叔，X.O 唔係牌子來！ 」

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無論一班親戚或是朋友聚頭，總少不了喝兩杯，而一班人當中，總有一兩位會「品酒專家」上身，發表偉論。如果有真才實學都還好，但如果連最基本的知識都搞不清楚，實在令人不禁想連環「反白眼」。以下是一件真人真事，但為了保護這為位假品酒專家僅餘的自尊，我決定不公開他的真實身份。

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事源當天衆人覺得氣氛良好，就開了一瓶「白蘭地」品嘗品嘗，那瓶白蘭地是品牌Martell 出品的Cordon Bleu,那位「品酒專家」，就稱他爲義叔吧，一口喝下去，然後叫道：「好酒好酒，Martell的酒比X.O好飲！」這句説話聽起來好像沒有什麽問題，但仔細想想，簡直是貽笑大方。

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事關X.O其實並非釀酒品牌的名字，而是Extra Old的簡稱，每逢於橡木桶釀製至少10年的白蘭地（符合特定產區及條件叫干邑）就會稱爲X.O，而Martell作爲專製干邑的品牌，當然也會有X.O級別的干邑，所以義叔肯定是誤會了X.O為釀酒品牌才會這樣説，「品酒專家」們，真的不要隨便把自己的臉子都丟光！

作者_Derek Young簡介： 輕度酒精中毒，曾任另仕潮流雜誌輯。每周一會，分享有關手錶、酒、車、裝扮及現代男性的生活態度。

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