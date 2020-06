【美國示威】特朗普叫大家睇信：示威者係恐怖分子

▲ 美國總統特朗普於Twitter轉發其前任私人律師多德的信件,信中指遭武力驅散的示威者是恐怖分子。

美國有黑人遭白人警員跪頸致死,觸發各地大規模示威。特朗普政府加大力度驅趕示威者,也面臨非議。美國總統特朗普卻一於少理,周四(4日)更於社交媒體Twitter轉發其前任私人律師多德(John Dowd)的信件,信中指遭武力驅散的示威者是恐怖分子。

特朗普(Donald Trump)本周連續兩日現身宗教場所。美媒早前有報道指,華盛頓警方周一(1日)以橡膠子彈和催淚彈驅散白宮外和平示威者,為特朗普開路,讓他前往對面一所教堂,在門外手舉聖經供傳媒拍照。

美國政治新聞網站Politico報道,特朗普於Twitter轉發一封信的圖片,指這封信是來自其前任私人律師多德,稱美國人會對此感興趣,呼籲大家閲讀這封信的内容。該信的上款顯示,收信人應為美國前國防部長馬蒂斯(Jim Mattis)。

多德在信中表示:

白宮北面拉法耶特廣場附近的假示威者不和平,他們利用充滿仇恨的學生放火及破壞,是恐怖分子。

(The phony protesters near Lafayette park were not peaceful and are not real. They are terrorists using idle hate filled students to burn and destroy.)

多德又批評,當警察為當晚7時實施宵禁作準備時,示威者在侮辱(abusing)及不尊重(disrespecting)警察。

白宮未有回應,特朗普轉發此信,是否亦將示威者視為恐怖分子。

組織「Black Lives Matter」華盛頓分部與數名示威者,周四起訴特朗普等政府官員,指控他們侵犯示威者的集會自由等權利。

代表起訴的民權律師委員會主席克拉克(Kristen Clarke)批評,多德的信是對和平示威者作出憎惡和完全虛假的描述,更稱特朗普要和反對種族主義和警暴者對立。

責任編輯:何穎兒