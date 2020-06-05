【美國示威】特朗普叫大家睇信：示威者係恐怖分子

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【美國示威】明市市長在弗洛伊德棺前下跪灑淚【有片】
美國有黑人遭白人警員跪頸致死，觸發各地大規模示威。特朗普政府加大力度驅趕示威者，也面臨非議。美國總統特朗普卻一於少理，周四（4日）更於社交媒體Twitter轉發其前任私人律師多德（John Dowd）的信件，信中指遭武力驅散的示威者是恐怖分子。
特朗普（Donald Trump）本周連續兩日現身宗教場所。美媒早前有報道指，華盛頓警方周一（1日）以橡膠子彈和催淚彈驅散白宮外和平示威者，為特朗普開路，讓他前往對面一所教堂，在門外手舉聖經供傳媒拍照。
美國政治新聞網站Politico報道，特朗普於Twitter轉發一封信的圖片，指這封信是來自其前任私人律師多德，稱美國人會對此感興趣，呼籲大家閲讀這封信的内容。該信的上款顯示，收信人應為美國前國防部長馬蒂斯（Jim Mattis）。
多德在信中表示：
白宮北面拉法耶特廣場附近的假示威者不和平，他們利用充滿仇恨的學生放火及破壞，是恐怖分子。
（The phony protesters near Lafayette park were not peaceful and are not real. They are terrorists using idle hate filled students to burn and destroy.）
多德又批評，當警察為當晚7時實施宵禁作準備時，示威者在侮辱（abusing）及不尊重（disrespecting）警察。
白宮未有回應，特朗普轉發此信，是否亦將示威者視為恐怖分子。
組織「Black Lives Matter」華盛頓分部與數名示威者，周四起訴特朗普等政府官員，指控他們侵犯示威者的集會自由等權利。
代表起訴的民權律師委員會主席克拉克（Kristen Clarke）批評，多德的信是對和平示威者作出憎惡和完全虛假的描述，更稱特朗普要和反對種族主義和警暴者對立。
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責任編輯：何穎兒