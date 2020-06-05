【中概股回歸】金融科技平台樂信　再多隻考慮回家

繼網易（NTES）之後，京東（JD）最快可能在下周開始招股。隨着美國針對中概股的辣招殺到埋身，眾多中國公司希望趕快在港第二上市，市場上亦不乏公司入紙申請的消息，例如「連番否認」的拼多多（PDD）。據內地消息，金融科技企業樂信集團（LX）也有興趣回流香港第二上市。

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樂信焦團創始人兼首席執行官肖文杰在電話會議上透露，樂信是22家具備香港上市資格的公司之一，正在研究在港第二上市的可能性。在必要的時候，為了保護投資者和股東利益，公司會繼續評估當前局勢並認真考慮，在合適的時機在港上市。

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資料顯示，樂信為新消費服務平台，於2017年12月在美國納斯達克上市，旗下的業務包括分期樂、樂卡、桔子理財、樂信財富、鼎盛科技等。截至2020年第一季止，樂信用戶數已達到8,420萬，平台促成借款金額341億元人民幣，按年升69.5%。

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今年首季公司收入25億元人民幣，上升40.9%，但由於額外增加了新冠疫情相關的撥備，經調整淨虧損5.96億元人民幣。