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【大行點睇】摩通兩大原因 看好騰訊衝上550元

股樓投資 14:23 2020/06/05

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再有大行看好騰訊（00700）未來表現。摩根大通發表研究報告指，對騰訊中長期增長潛力更加樂觀，建議投資者在股價疲弱的情況下多加累積。該行給予其「增持」評級，目標價高達550元，較現價潛在升幅空間近三成。

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摩通看好騰訊主要原因有兩個，騰訊作為在線分銷渠道，其對品牌和商戶的價值主張愈來愈大，另外從產品創新的角度來看，金融科技發展有充裕的上行空間。該行續指，騰訊的廣告基礎設施在前年進行重組後，已從根本上改善了。其次，摩通相信騰訊正進入自2008年以來最強勁的遊戲發布周期，即將推出的新遊戲包括手遊版《地下城與勇士》、《Valorant》及《荒野亂鬥》等。強勁的增長勢頭將在今年餘下時間持續。

相關文章：【熱爆新股】內地遊戲二哥　網易騰訊3大不同之處在於...

摩通也不忘指出，騰訊近期股價比中國互聯網同業如阿里巴巴（09988）、網易（新上市編號：09999）、京東、拼多多、美團（03690）及百度等公司落後，主要和該股股乏短期推升股價的動力，以及管理層對近期業務勢頭持謹慎態度有關。

 

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撰文 : 投資組

騰訊控股（00700） 經濟
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