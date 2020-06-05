【中美角力】大摩：特朗普不想首階段貿協破裂

▲ 摩根士丹利斷言，特朗普政府不想首階段中美貿易戰協議破裂。

全國人大決定定立港區國安法，令中美角力加劇，雙方近期頻繁隔空對罵，外界擔心首階段貿易協議破裂。惟摩根士丹利首席經濟學家阿希亞（Chetan Ahya）對協議前景仍樂觀，認為美國不想首階段協議出事，美國政府目前關注經濟。

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阿希亞認為，特朗普（Donald Trump）政府現時將集中火力處理經濟，不會希望首階段協議破裂，直言中美貿協重啟，令全球經濟受挫的機會不高，不在其預測之中。

阿希亞稱，從經濟角度出發，只要首階段協議能守得住，關稅上不再升級，全球增長預測應該不受影響。

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受累新冠病毒疫情，中方買美貨進度受阻，華僑銀行駐新加坡經濟學家謝東明（Tommy Xie）則指，首階段協議的命運，取決於特朗普政府是否願意予中國更多時間，買多些美國貨品。

他並指出，貿易已是去年的焦點，今年中美兩國的矛盾，擴至金融問題，及北京處理新型冠狀病毒的手法上。

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中美貿易談判持續，中美兩國近期動作多多，有點劍拔弩張，但目前談判氣氛良好，美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）稱中國信守第一階段承諾，對中國在購買美國貨以及結構性改革方面感滿意。

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責任編輯：文青青

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