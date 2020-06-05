【附教學】Facebook影像備份工具開放全球用戶

▲ Facebook宣布，影像備份新工具將正式開放給全球用戶使用，讓用戶可以把Facebook的相片和影片直接備份到Google Photos。

不少人都會將相片上傳至Facebook分享，但往往無法將所有相片一次過儲存。Facebook終於宣布，影像備份新工具將正式開放給全球用戶使用，讓用戶可以把Facebook的相片和影片直接備份到Google Photos。

事實上，此項影像備份工具早於去年12月就率先在亞太地區、非洲和拉丁美洲的部分地區提供，並擴展到更多國家。

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要把Facebook的相片和影片檔案，一次備份到Google Photos的雲端上，操作方式很簡單。

登入Facebook後，只需完成以下簡單的四個步驟：

1）在Facebook 選單進入「設定」，然後選擇「你的Facebook資訊」

2）選擇「轉移相片或影片備份檔案」

3）在選單中點選「Google Photos」為傳送備份目的地，再選擇所需備份的相片或影片

4）最後輸入Google Photos的帳號密碼，系統就會自動將相片影片備份，完成後就會收到Facebook和電郵的通知

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Facebook表示，現階段用戶只能將影音檔案儲存在「Google Photos」中，未來或會加入更多其他雲端平台的選項，例如：Apple iCloud、Microsoft OneDrive雲端服務等。

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責任編輯：施雯雯