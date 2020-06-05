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【新股IPO】京東如何蛻變成5000億市值巨企　「京東」名字何來？

金融經濟 13:59 2020/06/05

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京東計劃於6月8日至11日招股，6月18日掛牌。

內地電商平台京東（美：JD）來港第二上市進入大直路。與不少中資科網企業類似，京東同樣誕生於千禧年代初期，京東主席兼首席執行官劉強東一手創辦的京東經歷兩次的疫情，2003年SARS非典型肺炎疫情，促使他公司轉攻網上平台業務。面對新冠肺炎疫症，劉強東啟動另一重大資本操作。

京東於1998年成立，其中「京」是代表他的初戀女友龔小京；「東」就代表劉強東。公司最初並非以網購為主業，反而主要銷售日用百貨商品。2001年，更成為內地最大的光磁產品代理商，分店開設逾十多家。

2003年，SARS疫情於內地爆發，劉強東被迫暫時關閉十多家京東多媒體連鎖店。塞翁失馬，焉知非福。劉強東透過業務轉型，涉足電子商務領域後，意想不到的是京東能蛻變成一間現時市值逾756億美元（約5866億港元）的電子商務平台。

2010年與騰訊達成戰略合作協議

2010年，京東推出以自營及平台模式，引入更廣泛產品、服務、供應予客戶作購物體驗。隨後，京東又收購騰訊 （00700） 部分的電商業務和資產，並達成戰略合作協議及形成戰略合作夥伴關係。

2014年，京東於美國上市，股份代號為「JD」，更是中國首家於納斯達克全球精選市場上市。

公司上市後，京東的合作關係邁向國際化。除了與零售和配送平台達達集團達成戰略合作夥伴關係，京東亦宣布與沃爾瑪（美：WMT）建立戰略合作，進行不同領域進行合作，包括國內的電子商務及全渠道計劃。

近年，京東繼續將業務板塊擴大至醫療健康業務，培育醫療企業獨角獸。京東於去年5月成立「京東健康」，據企業數據服務平台Crunchbase的統計數據，去年京東健康完成9.31億美元（約72.6億港元）的A輪融資，估值更達到70億美元（約546億港元）。

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