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【人人戴罩】英國6月15日新令 坐地鐵、火車、巴士須戴口罩

環球政經 14:16 2020/06/05

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歐美等人對戴口罩的態度，原先認為重病者才戴口罩，出得街就即是身體健康，自然不用戴口罩，隨着疫情有所變化，但現時有不少政要名人出席公開場合，都不忌諱戴上口罩，近日有進一步發展，英國運輸大臣Grant Shapps 昨天開記招, 指隨着城巿店解封，復工復課，指有證據顯示戴口罩能減低病毒傳播，下令由6月15日起所有火車、地鐵及巴士搭客，一律要戴上口罩，否則有可能罰款。

 

英國官方網頁教人自製口罩。（網上圖片）

 

 

蘇格蘭方面亦會跟隨相關措施。英國的運輸工會歡迎新措施，疫情期間倫敦就有40名運輸業員工因染上新冠肺炎死亡。估計口罩需求量大增，巿場已不足口罩供應更見緊張，網上已出現不少自製DIY口罩視頻及教學，材料包括用不要的舊Ｔ恤、真空膠袋、廚房紙等。此外,隨着部份地區疫情緩和，航空交通逐步恢復，有航空公司亦規定乘客需戴口罩才准上機，有的甚至於候機室已要求戴口罩。

 

相關文章：追趕時尚推狼隊口罩

相關文章：戴口罩用不了Face ID？ iOS 13.5終解用戶煩憂

 

 

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撰文 : 高富健

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