▲ 【港區國安法】制裁滙豐渣打？美國謀「史無前例」銀行制裁

港區國安法加劇中美角力。美國國會參議員謀推號稱「史無前例」制裁，制裁「協助損害香港自治」銀行。滙豐（00005）及渣打（02888）兩家英資銀行近日表態，支持北京制定港區國安法，維護香港社會穩定下，滙豐渣打不排除成為美國議員制裁開刀對象。但有議員坦言，美國單方面制裁銀行可能會招致反效果。

美國賓夕法尼亞州共和黨參議員圖米（Pat Toomey），周四（4日）在參議院銀行委員會聽證會上表示，共和與民主兩黨議員都支持制裁方案盡快通過。

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圖米上月與馬里蘭州民主黨參議員范霍倫（Chris Van Hollen）聯手草擬方案，提出制裁協助落實港區國安法的個人和機構，凍結其在美國資產，而且與受制裁方有生意往來的銀行也會成為目標，限制使用美元交易和與美國銀行做生意。

圖米稱，他的制裁方案「史無前例」，會「懲罰將利潤置於人權之前的銀行」。

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不過，亦有參議員對制裁方案有保留。參議院銀行委員會內民主黨最高成員、俄亥俄州參議員布朗（Sherrod Brown）表示，自己支持加推具針對性的有效制裁，但圖米方案狹隘地依重美國單方面制裁，包括限制外國大型銀行的次級制裁，或不有效並會損害美國戰略利益。

華盛頓智庫新美國安全中心（Center for a New American Security）高級研究員Peter Harrell亦認為，對於中國如此龐大經濟體，美國單方面制裁效力，遠遠比不上與盟友聯手推出多邊制裁。

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全國人大5月決定制定港區國安法，就反分裂國家、顛覆政權、恐怖活動、外國勢力干涉4大項，建立香港特區維護國家安全法律制度。中方與港府反覆強調，此舉屬中國內政，合情合理，任何外國沒權干涉。

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責任編輯：方圓之