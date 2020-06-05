【父親節優惠】帝京酒店住宿及餐飲優惠　1400元起入住包晚市套餐

▲ 帝京酒店於6月11日至30日推出多款父親節住宿及餐飲優惠。（帝京酒店提供圖片）

父親節將至，帝京酒店於6月11日至30日推出多款父親節住宿及餐飲優惠。

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於推廣日期內入住帝京酒店客房，不旦可免費於帝京軒享用價值1200元的父親節六道菜晚市套餐。於入住期間，更可免費觀賞任何收費電影頻道、免費延遲退房時間至下午三時及享用健身中心及游泳池，房價每晚1400元，須另加一服務費。

至於餐飲優惠方面，花月庭設父親節自助餐，備有生蠔、松葉蟹腳、龍蝦鉗等和刺身外，更有一系列父親節佳餚，包括香草胡椒粒烤24磅美國頂級原件斧頭扒、米蘭燴牛膝伴藏紅花意大利飯及茴香帶子龍蝦濃湯伴脆窩巴等；每位爸爸更可獲贈海皇珍菌焗釀蟹蓋乙份。成人價每位668元起，首100位客人預訂及繳付訂金更可享優惠。



除自助晚餐外，花月庭同時亦提供豐盛的自助午餐及夏日「芒芒」下午茶自助餐，成人每位成人375元起，預訂亦可享優惠。

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責任編輯：蘇穎琪