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【父親節優惠】帝京酒店住宿及餐飲優惠　1400元起入住包晚市套餐

商業 13:50 2020/06/05

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帝京酒店於6月11日至30日推出多款父親節住宿及餐飲優惠。（帝京酒店提供圖片）

父親節將至，帝京酒店於6月11日至30日推出多款父親節住宿及餐飲優惠。

【父親節優惠】五星級酒店自助餐買2送2　明日Klook中午準時搶（附連結）

於推廣日期內入住帝京酒店客房，不旦可免費於帝京軒享用價值1200元的父親節六道菜晚市套餐。於入住期間，更可免費觀賞任何收費電影頻道、免費延遲退房時間至下午三時及享用健身中心及游泳池，房價每晚1400元，須另加一服務費。

至於餐飲優惠方面，花月庭設父親節自助餐，備有生蠔、松葉蟹腳、龍蝦鉗等和刺身外，更有一系列父親節佳餚，包括香草胡椒粒烤24磅美國頂級原件斧頭扒、米蘭燴牛膝伴藏紅花意大利飯及茴香帶子龍蝦濃湯伴脆窩巴等；每位爸爸更可獲贈海皇珍菌焗釀蟹蓋乙份。成人價每位668元起，首100位客人預訂及繳付訂金更可享優惠。


除自助晚餐外，花月庭同時亦提供豐盛的自助午餐及夏日「芒芒」下午茶自助餐，成人每位成人375元起，預訂亦可享優惠。

【2020父親節】萬麗海景酒店父親節優惠　1晚住宿連晚餐早餐售1,700元

【父親節優惠】Mikiki推優惠谷消費　買滿300元抽iPhone 11 Pro

責任編輯：蘇穎琪

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