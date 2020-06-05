【新股IPO】京東收入高過阿里巴巴 一文看清兩大電商有何不同

▲ 京東一直被外界視為阿里巴巴的主要競爭對手。

來港第二上市的京東（美︰JD）最快下周招股，作為中國市值第三大的電商企業，外界一直視其為阿里巴巴（09988）的最大競爭對手。事實上，雖然京東的收入高過阿里，但後者在盈利能力方面遠超京東，兩家電商巨頭在業務模式上也有着很大的差別。

京東首季收入高阿里28%

京東於截至今年3月底止首季收入為1462億元人民幣，相比之下，阿里巴巴今年首季（2019至2020年度第四財季）的收入為1143億元人民幣。換言之，若單從收入數據來看，京東的收入比阿里高27.9%。

但從盈利方面來看，京東首季Non-GAAP純利為29.72億元人民幣；而阿里則為222.87億元，其盈利比京東高6.5倍。

造成這種的差異的主因，是由於兩家企業的商業模式上的不同。雖然兩者均為電商企業，但阿里的收入主要是作為平台及中介商，通過淘寶、天貓、阿里巴巴國際站等電商平台的商店入駐，並從商家售貨成交中抽取佣金，或是收取廣告費、技術服務費等；而京東則更像是傳統零售企業，會自行採購及銷售產品。

兩家「電商企業」商業模式大不同

因為阿里強調其「平台」角色，所以沒有商品庫存，從業務形態上更像是中介商，即使平台上的交易額再多，阿里的收入也只會計算「佣金」部分而非貨物的銷售額。

京東則偏向「自採、自營、自送」自廷主要盈利來源是商品的進銷差價，簡單而言是將傳統零店進貨轉售的模式搬至網上，因此，其收入亦會把貨物交易額計算在內。

電商企業GMV見高下 阿里規模等於3.4個京東

若從單看收入等傳統財務指標，其實難以判斷一家電商企業的價值。故一般而言，分析員會以GMV（Gross Merchandise Volume,商品交易總額）代替收入作為參考指標。

GMV反映用家在電商平台上訂單的總金額，一般而言其計算方法為「銷售額 + 取消定單額 + 拒收訂單 + 退貨訂單金額」的總和。2019年，京東的GMV為2.0854億元人民幣，而阿里2020財年的GMV為7.053萬億元人民幣。因此，從電商業務來看，阿里的規模相當於大約3.4個京東。

從市值上來看，阿里市值大約5850億美元，而京東市值則為830億美元，意味着阿里市值大約等於7個京東。

相對於京東，阿里巴巴更偏向平台的營運模式、佔據其總收入7.85%的雲計算業務等均為其帶來更多附加價值。但這不代表表「京東模式」差過阿里，其歷史市盈率接近百倍，反映出市場對京東仍願意給出較高的估值。而從前景來看，京東除了可透過收入增長帶動盈利外，亦可以降低成本來增加其利潤。在2017至2019 年期間，京東的年庫存周轉天數從38.9天降低到35.8天。

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