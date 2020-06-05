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【金價走勢】全球5月黃金ETF持倉再創新高

金融經濟 13:10 2020/06/05

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全球5月黃金ETF持倉再創新高。

世界黃金協會（World Gold Council，WGC）最新數據顯示，全球5月黃金交易所買賣基金（ETF）出現強勁淨流入，總持倉增至3,510噸，再創歷史新高，總資產規模上升4.3%。今年以來，全球黃金ETF錄得623噸淨流入，超過2009年創下的591噸的最高年度淨流入水平。

5月期間，北美地區黃金ETF淨流入為所有地區中最高（持倉上升102噸，淨流入56億美元，資產管理規模增長5.6%），連續兩個月領全球其他地區，其持倉總規模達1,815噸，超過2012年12月創下的1,736噸的高位。

在佔比達65%的英國基金的主導下，歐洲地區黃金ETF月內總持倉上升45噸（淨流入24億美元，資產管理規模增長2.9%）。以中國地區黃金ETF為主的亞洲基金總持倉增長4.4噸（淨流入2.62億美元，資產管理規模增長4.7%）。

WGC 報告指出，盡管風險資產似乎處於牛市氛圍中，金價以及黃金ETF的淨流入還是得到多重因素的支撐，包括新冠肺炎疫情對全球經濟與社會的影響依舊存在、中美關係緊張、就業市場受到挑戰。另外，各國央行的資產購買計劃亦令黃金的吸引力提高。

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