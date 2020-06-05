【品牌有段故】新樂酒店下周結業　 細數明星飯堂風光史

▲ 擁有50年歷史的新樂酒店，不敵時代洗禮，下周六連同酒店內的新樂餐廳將會一併結業。（資料圖片）

擁有60多年歷史的新樂酒店，不敵時代洗禮，下周六連同酒店內的新樂餐廳將會一併結業，並以20億元放售。新樂酒店是本港老牌酒店之一，對於它的光輝歲月，你又了解多少呢？

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明星聚腳地 不敵香港租金

新樂酒店位於佐敦彌敦道，當年是不少粵語片明星出入的地方。新樂酒店地下亦曾開設新樂酒樓，被喻為「明星飯堂」。其傳統中菜及手工點心吸引不少名人光顧，例如武打巨星李小龍、演員李香琴、譚炳文、薛家燕等亦是常客。 不過，新樂酒樓在2015年不敵加租而結業，現時改為新樂餐廳。

▲ 武打巨星李小龍亦是新樂酒店的常客，不少影迷亦會專程到新樂酒店朝聖。（資料圖片）

由酒店大王建立

新樂酒店由百樂酒店集團的創辦人許氏家族建立，樓高9層，提供約160間客房，面積約7萬平方呎。許氏家族當時同時管理新新、樂斯及百樂酒店，被稱為「酒店大王」。就連富臨飯店創辦人楊貫一，亦曾經在新樂酒店當了10年侍應。

▲ 新樂酒店由許氏家族建立，樓高9層。（資料圖片）

▲ 富臨飯店及阿一鮑魚創辦人楊貫一，亦曾經在新樂酒店當了10年侍應。（資料圖片）

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據悉，2018年4月，酒店曾委託測量師招標放售，當時市場消息稱獲買家出價25億元，與項目估值30億元相差17%。不過，近期進一步受到疫情影響，有指估值已經跌至20億元左右。

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責任編輯：葉泳珊