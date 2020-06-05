摩根大通：Apple TV+訂閱人數　有望5年內達1億

▲ 據摩根大通（JP Morgan）分析師指出，Apple TV +仍有望突圍，並預計在5年內吸引1億訂閱用戶。

蘋果公司（Apple）自去年9月推出Apple TV+，惟當前訂閱情況及平台內容相較市場眾多對手落後。不過據摩根大通（JP Morgan）分析師指出，Apple TV +仍有望突圍，並預計在5年內吸引1億訂閱用戶。

早前有不同市場分析指， Apple TV+與Netflix及Disney+等市場對手比較， 除了自家原創節目外，缺乏經典或大熱的影視節目內容。所以即使推出購買蘋果新產品贈送一年免費訂閱Apple TV+推廣優惠，也未見明顯作用。據科技網站AppleInsider報道，在所有符合資格的蘋果裝置中，僅有5-15%用戶啟動免費服務。

不過摩根大通蘋果分析師Samik Chatterjee認為，關鍵問題不只於內容數量方面，提升內容質量也是將免費推廣用戶轉化為付費用戶的一大考量。而有相關報告顯示，蘋果正加碼投資內容服務發展，金額估計由10億美元（約77.5億港元）大幅提升至60億美元（約465億港元），增加超過380億港元。

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Samik Chatterjee表示，雖然Apple TV+ 起步較慢，惟認為投資人不應就此看淡服務的長遠前景。他預計 Apple TV+ 訂閱情況將在由今年起緩慢成長，並在5年後達到1億大關。

相較Netflix將旗下串流媒體服務與DVD郵寄業務拆分約6年後，其訂閱用戶在2017年才正式突破 1 億人。目前 Netflix 全球訂閱人數約達1.67 億，而Apple TV + 在今年1月達到約3400萬人。

另據彭博社上月報道，蘋果砸下約7千萬美元（約5.4億港元）向Sony買下由荷里活影帝湯漢斯Tom Hanks主演的電影《怒海戰艦》（Greyhound），並將於Apple TV+上全球首映。

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責任編輯：張寶燕

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