【美國示威】又一弗洛伊德 黑人囚犯中胡椒噴霧死亡

▲ 美國示威浪潮未平息，再有1名患哮喘的黑人囚犯弗洛伊德遭噴胡椒噴霧後死亡，引起民眾憤怒。

美國明尼蘇達州黑人弗洛伊德（George Floyd）遭白人警員跪頸後死亡，各地出現大型示威，抗議種族主義及警暴。美國示威浪潮仍未平息，但紐約市再有1名患哮喘的黑人囚犯弗洛伊德（Jamel Floyd）遭噴胡椒噴霧後死亡，再次引起民眾憤怒。

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35歲的弗洛伊德囚於布魯克林大都會懲教中心。當局指弗洛伊德周三（3日）在囚室内用金屬物體打碎門窗，懲教人員因而對他噴胡椒噴霧。

當局更於聲明中表示：

他愈來愈有破壞力，更可能自殘和傷害他人。（懲教人員）施放胡椒噴霧，將他移離牢房。

（He became increasingly disruptive and potentially harmful to himself and others.Pepper spray was deployed and Floyd was removed from his cell.）

當局指獄中醫護人員為弗洛伊德進行檢查和急救，又叫救護車將弗洛伊德送往醫院，但他其後證實死亡。

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弗洛伊德的母親控訴當局的行為：「他們謀殺我的兒子。」（They murdered my son.）她指兒子患有哮喘及糖尿病，懲教人員也得悉兒子的身體狀況，質疑當時為何要向他噴胡椒噴霧。

美國司法部監察長霍羅威茨（Michael Horowitz）發聲明指，其辦公室會對弗洛伊德的死調查及發表公開報告，但調查完成前都不會提供任何信息。

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據悉，弗洛伊德20017年在長島暴力闖入民居，被判入獄12至15年，其後於去年10月23日移送到大都會懲教中心。事件引發民眾不滿，一批民眾周四（4日）晚前往布魯克林外的監獄示威，當時身處監獄内的囚犯同時敲打窗戶作響應。

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責任編輯：何穎兒