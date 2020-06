【美國示威】又一弗洛伊德 黑人囚犯中胡椒噴霧死亡

▲ 美國示威浪潮未平息,再有1名患哮喘的黑人囚犯弗洛伊德遭噴胡椒噴霧後死亡,引起民眾憤怒。

美國明尼蘇達州黑人弗洛伊德(George Floyd)遭白人警員跪頸後死亡,各地出現大型示威,抗議種族主義及警暴。美國示威浪潮仍未平息,但紐約市再有1名患哮喘的黑人囚犯弗洛伊德(Jamel Floyd)遭噴胡椒噴霧後死亡,再次引起民眾憤怒。

35歲的弗洛伊德囚於布魯克林大都會懲教中心。當局指弗洛伊德周三(3日)在囚室内用金屬物體打碎門窗,懲教人員因而對他噴胡椒噴霧。

當局更於聲明中表示:

他愈來愈有破壞力,更可能自殘和傷害他人。(懲教人員)施放胡椒噴霧,將他移離牢房。

(He became increasingly disruptive and potentially harmful to himself and others.Pepper spray was deployed and Floyd was removed from his cell.)

當局指獄中醫護人員為弗洛伊德進行檢查和急救,又叫救護車將弗洛伊德送往醫院,但他其後證實死亡。

弗洛伊德的母親控訴當局的行為:「他們謀殺我的兒子。」(They murdered my son.)她指兒子患有哮喘及糖尿病,懲教人員也得悉兒子的身體狀況,質疑當時為何要向他噴胡椒噴霧。

美國司法部監察長霍羅威茨(Michael Horowitz)發聲明指,其辦公室會對弗洛伊德的死調查及發表公開報告,但調查完成前都不會提供任何信息。

據悉,弗洛伊德20017年在長島暴力闖入民居,被判入獄12至15年,其後於去年10月23日移送到大都會懲教中心。事件引發民眾不滿,一批民眾周四(4日)晚前往布魯克林外的監獄示威,當時身處監獄内的囚犯同時敲打窗戶作響應。

