【港區國安法】滙豐支持國安法 英政界錯愕 聲言傳召質詢

▲ 匯豐支持港區國安法,英國政界反應強烈,有議員揚言傳召匯豐到國會接受質詢。

全國人大決定定立港區國安法,滙豐(00005)副主席兼行政總裁王冬勝表明支持,稱港區國安法是一個正確方向,穩定最為重要。言論令英國政界錯愕,質疑滙豐支持打壓自由,破壞法治,做法極不光彩,揚言傳召滙豐人員到國會接受質詢。

【港區國安法】約翰遜自稱親華「與關注國安法無衝突」

【港區國安法】「違反中英聯合聲明是偽命題」 中國反擊英7名前外相

執政保守黨議員、英國外交委員會主席圖根達特(Tom Tugendhat)在twitter發帖文,形容滙豐選擇支持威權政府打壓自由及損害法治(back an authoritarian state’s repression of liberties and undermining of the rule of law),質疑做法違反滙豐自身企業社會責任原則。

外交事務委員會委員之一、保守黨的卡恩斯(Alicia Kearns)直言,會傳召滙豐及同樣支持國安法的渣打(2888),向國會及全國人民解釋(explain to MPs and the entire country)。

外交部稱堅決反對予BNO居英權 斥違中英聯合聲明

曾在貝理雅及白高敦內閣任職的工黨元老艾德思(Lord Adonis),直斥滙豐做法極不光彩(utterly disgraceful),聲言會向滙豐在倫敦的主席、行政總裁及滙豐主要股東提出疑問(I intend to take this up with the chairman and chief executive of HSBC in London. And with HSBC’s major shareholder)。

【BNO】約翰遜:英國考慮接收300萬合資格香港人

【港區國安法】新加坡存款急增 分析:或由香港流入

責任編輯:文青青

免費下載 hket App,關注「全球疫情實時動態」

外圍分析無間斷|立即訂閱送高達$480訂閱禮品