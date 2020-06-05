【美國大選】Facebook標籤「國家控制媒體」　禁官媒落廣告防假新聞

Facebook宣布，將於今年夏天起，阻止國家控制媒體在平台上落廣告，標籤國營媒體，提高透明度，以防止外國干預2020年美國大選。

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Facebook 表示，基於謹慎的考慮，將於今年夏天起，阻止官媒向美國用戶落廣和， 以便在2020年11月美國大選之前的公開辯論中提供額外的保護，以抵禦各種類型的外國影響。

去年8月，Twitter 也採取類似的措施，禁止國家控制帳戶落廣告。據美媒Axios報道，Twitter在其平台上透露了900多個來自中國的帳戶，用作影響香港的抗議活動。

這些社交媒體公司在2016年美國總統大選期間，因平台被濫用而受到廣泛批評。Facebook承認，在選舉前後的數個月中，美國大約有1,000萬用戶看到了由俄羅斯下的政治廣告，Facebook曾承諾會曾加廣告的透明度。

Facebook在2019年有近700億美元的廣告收入，但該公司週四表示，國家控制的媒體很少在美國下廣告。

Facebook於周四（4日）開始在標籤國家控制的媒體，包括來自俄羅斯的《今日俄羅斯》（Russia Today）和《衞星通訊社》（Sputnik），以及中國的中央電視台、新華社，以及伊朗電視台Press TV，讓用戶了解所閱讀的新聞內容是否受到國家或政府的影響，藉此提高資訊透明度。

▲ Facebook新增了有關「專頁透明度」的資訊。

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