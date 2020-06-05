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【疫市營商】港初創EventXtra推虛擬展覽　半年間營收增長300%

商業 12:49 2020/06/05

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EventXtra推出的「虛擬展覽」設有「虛擬活動大堂」。

新冠肺炎疫情全球大流行，主要的大型展覽活動均需取消，不少實體展覽移至線上舉行。本地初「EventXtra」藉此時機推出「虛擬展覽」解決方案，推出半年間營收增長達300%。

【疫市營商】疫情爆發展覽停頓　港企臨急應變攻線上拓商機

「EventXtra」於2014年成立，主要為企業提供一站式活動管理軟件服務，新「虛擬展覽」解決方案設有「虛擬活動大堂」，內設置不同活動場地，如展覽廳、參展商攤位、廣告展示及會議房間等。參展商不旦可度身訂造攤位設計及展示內容，參加者亦可自由選擇參與合適之展覽廳或網上會議。

為提升社交互動體驗，參加者可於虛擬攤位內查閱企業資訊、下載文件、與企業代表對話或預約會議等；平台亦為主辦方及參展商提供全方位數據分析，例如人流、影片播放率、文件下載量及查詢度等。

參加者可於虛擬攤位內查閱企業資訊、下載文件、與企業代表對話或預約會議等。

EventXtra聯合創辦人黃卓琛及陸啟哲表示，「虛擬展覽」的出現不旦助企業節省成本，亦推動更多企業加快數碼轉型，相信往後將有更多企業會同時以實體及虛擬展覽並行。

他們續指，特別看好亞洲發展活動軟件的市場需求，故會重點發展亞洲市場，包括日本、南韓、東南亞及中國內地等市場。而EventXtra最近則獲日本初創投資公司Uzabase融資，亦與Pico X簽署策略夥伴協議，以配合亞洲市場業務擴展計劃。

【疫市營商】港展覽大減　最傷是邊個？

【第二輪防疫抗疫基金】展覽設計商　希望撐到疫情完結

記者：蘇穎琪

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