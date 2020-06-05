【美股期貨】道指期貨升逾300點　網易盤前微彈約1%

▲ 【美股期貨】道指期貨升逾百點 美國今公布就業數據失業率料升至19.5%

美國公布5月就業數據前，美股期貨向上，道指期貨升逾300點。市場預期，美國5月非農職位減少800萬人，相對4月非農職位減少2050萬人。另外，美國5月失業率預期升至19.5%，較上月的14.7%再擴大。

【19：38】美股期貨盤前反彈，道指期貨報26585點，升332點；網易盤前則報408.9美元，反彈約1%。

【16：15】網易（美：NTES）盤前升0.6%，報407.5美元。消息指，網易於公開發售部分初步錄得逾300倍超購，認購人數超過37萬人，凍資逾1900億元。

【新股IPO】9999網易逾37萬人認購凍資逾1900億 一人一手注定無望（第二版）

京東（美：JD）盤前升1.2%，報57.2美元。京東通過港交所上市聆訊，正式上載初步招股書。據IFR消息，京東將於6月18日於本港掛牌交易，預計融資約30億美元。散戶投資者的認購期為6月8日至6月11日，6月11日定價。

【新股IPO】京東通過港交所上市聆訊 正式上載初步招股書

【16：15】瑞幸咖啡（美︰LK）盤前升12%，報4.54美元。

【16：00】道指期貨升378點，報26631點；標指期貨升34點，報3144點；納指期貨升72點，報9698點。

【15：35】道指期貨午後升幅擴大，升逾300點，道指期貨升324點，報26577點；標指期貨升30點，報3141點；納指期貨升70點，報9697點。

【12：00】道指期貨升121點，報26374點；標指期貨升12點，報3122點；納指期貨升22點，報9648點。

道指隔晚升11點，報26281點；標指跌10點，報3112點，跌幅0.3%；納指跌67點，報9615點，跌幅0.7%。

道指升11點港股ADR跌57點 紐約期金止跌升1.3%

恒生指數半日微升4點 美團點評創新高後倒跌逾3%（不斷更新）

責任編輯︰梁浩碩