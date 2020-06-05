【中美角力】特朗普下令加強審查在美上市中概股

美國總統特朗普周四（4日）發出備忘錄，呼籲金融監管機構60天內提出建議，找出保護美國投資者的方法。

相關文章：【中美角力】蓬佩奧斥中企賬目造假 促全球交易所收緊監管

特朗普指摘，中國企業從美國金融市場獲得好處，但中方阻止中國公司遵守適用於在美上市公司的投資者保護措施，例如拒絕允許在美國上市公司會計監督委員會（PCAOB）註冊的審計公司，向PCAOB提供審計工作底稿，令PCAOB無法檢查這些公司的審計工作和執行審計準則。

相關文章：【中概股 】納斯達克擬收緊上市規則 或影響中概股上市

為此，特朗普下令成員包括財長努欽、聯儲局主席鮑威爾等的「總統金融市場工作組」（PWG），開會評估與中國企業的相關風險，在60天內遞交報告，提出包括行政部門為保護美國金融市場的投資者而可能採取的行動建議。

#即睇iMoney全新網站【http://imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機