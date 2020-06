【美國示威】軍事顧問辭職抗議「防長祝你好運」

▲ 【美國示威】國防部軍事顧問辭職 抗議特朗普政府處理示威手段「防長祝你好運」

美國特朗普政府處理示威方式惹爭議。國防部軍事顧問米勒(James Miller)辭職,抗議華盛頓軍警武力驅散和平示威者。米勒批評,國防部長埃斯珀未有制止武力打壓示威群眾,反而伴隨總統特朗普前往教堂打卡以示支持。米勒向埃斯珀表示「祝你好運」,稱美國人性命掌握在他手中。

美國國防部國防科學委員會(Defense Science Board)顧問、原主管政策副國防部長米勒本周辭職。米勒去信國防部長埃斯珀(Mark Esper),稱自己相信對方已違反捍衛美國憲法的誓言。

華盛頓軍警周一(1日)發射胡椒球彈和催淚彈,驅散白宮外和平集會示威者,總統特朗普其後到白宮對面一所教堂,手舉聖經讓傳媒拍照造勢宣傳。輿論批評,特朗普政府已侵犯美國民眾和平抗議之憲法權利。

米勒在辭職信中指出,埃斯珀或者未能阻止特朗普指示武力驅散,但至少也可表示反對,然而埃斯珀卻選擇陪伴特朗普到教堂造勢,公開展示支持。

▲ 美國國防部長埃斯珀(中)陪同特朗普前往教堂造勢

米勒在信尾向埃斯珀表示:

「我在此非常艱難時刻祝你好運。美國憲法尊嚴,以及美國人性命,或取決於你。」

(I wish you the best, in very difficult times. The sanctity of the US Constitution, and the lives of Americans, may depend on your choices.)

埃斯珀則向傳媒稱,自己當日並不知道特朗普要去教堂造勢。埃斯珀又公開與特朗普劃清界線,表示反對出動美軍對付示威者。但埃斯珀日前突然下令,讓美軍第82空降師一支部隊繼續留守華盛頓待命,必要時支援維穩。

除了米勒,美國前國防部長馬蒂斯(James Mattis)日前亦發表長篇文章,猛烈炮轟特朗普濫用武裝力量、侵犯民眾憲法權利。馬蒂斯批評特朗普「連假裝嘗試團結美國人也沒有」,呼籲美國人要「撇下特朗普團結起來」。

