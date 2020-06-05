【父親節優惠】五星級酒店自助餐買2送2　明日Klook中午準時搶（附連結）

▲ Klook精選多項美食及活動「買二送二」、「買一送一」限時優惠，明日（6月6日）中午12時正，準時搶優惠。（Klook提供圖片）

6月第三個星期便是父親節，Klook精選多項美食及活動「買二送二」、「買一送一」限時優惠，明日（6月6日）中午12時正，準時搶優惠。

Klook將在6月6日中午12點推出限時酒店自助餐「買二送二」優惠，當中包括香港W酒店KITCHEN餐廳的晚市自助餐，4人同行2人免費，晚市自助餐合共只需1,515元，人均只需379元，就可享受五星級酒店自助餐。

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▲ 皇家太平洋酒店柏景餐廳的「吃喝無限點」晚餐亦有「買二送二」優惠。（Klook截圖）

香港萬怡酒店MoMo Cafe亦有「買二送二」優惠，合共只需1,291元，人均只需323元。而皇家太平洋酒店柏景餐廳的「吃喝無限點」晚餐「買二送二」優惠，4人同行2人免費只需1,474元，每人只需369元。港威酒店Three on Canton亦有「買3送1」的晚市自助餐優惠，每人只需507元。

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另外，6月6日中午12點，同場推出限時香港美食及活動「買一送一」優惠，包括8項美食及3項活動優惠。精選美食例如DAMA 的捲餅、甜藝家的袋裝蝴蝶酥。 除了美食外，父親節亦適合與爸爸參與不同親子活動，例如大嶼山風箏衝浪體驗 、日本製機械錶工作坊、夜釣墨魚遊艇體驗，動靜皆宜。

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責任編輯：葉泳珊