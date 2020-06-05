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新股凍資未壓倒港股 資金推動可追落後（訂戶專享）

金融經濟 12:17 2020/06/05

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焦點新股網易 （新上市編號：09999） 結束招股，消息稱孖展額逾800億元。大型新股凍資抽走市場資金，以往普遍會令港股受壓，惟今次網易招股期間，恒指仍維持升勢。現時市場風險胃納回升，加上市場資金充裕，令凍資未拖累港股表現，另外港股有追落後概念股，亦有助推動港股上揚。

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欄名 : 交易講場

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