新股凍資未壓倒港股 資金推動可追落後（訂戶專享） 金融經濟 12:17 2020/06/05 分享： 焦點新股網易 （新上市編號：09999） 結束招股，消息稱孖展額逾800億元。大型新股凍資抽走市場資金，以往普遍會令港股受壓，惟今次網易招股期間，恒指仍維持升勢。現時市場風險胃納回升，加上市場資金充裕，令凍資未拖累港股表現，另外港股有追落後概念股，亦有助推動港股上揚。 ... 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 更多 做好中概股生意 新股T+5要縮短（訂戶專享） 2020/06/04 做好中概股生意 新股T+5要縮短（訂戶專享） 港滙再迫強方 脫鈎外滙管制謠傳不攻自破（訂戶專享） 2020/06/03 港滙再迫強方 脫鈎外滙管制謠傳不攻自破（訂戶專享） 【網易上市】中概股回流潮掀序幕 網易有望複製阿里佳績？ （訂戶專享） 2020/06/02 【網易上市】中概股回流潮掀序幕 網易有望複製阿里佳績？ （訂戶專享） 淡友敗走推升港股 陰霾待消失（訂戶專享） 2020/06/01 淡友敗走推升港股 陰霾待消失（訂戶專享） 北水持續湧港 成港股支持（訂戶專享） 2020/05/29 北水持續湧港 成港股支持（訂戶專享） 網易－S（09999） 中國概念股 恒生指數 港滙 兌換保證 香港股票 美股 香港金融管理局 第二上市 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入