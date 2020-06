【美國示威】向警開刀？ 多市擬削警隊開支

▲ 美國示威持續之際,多市政府計劃削減警隊預算。

美國非裔男子被警壓頸後死亡的事件,引發的激烈示威潮持續,警員疲於奔命之際,美國警隊未來所得預算恐不增反減,削減警隊開支的提議,在多個城市獲愈來愈多支持,紐約市有官員建議削減11億美元預算,將資金用於支援弱勢族群。

紐約市審計長Scott Stringer向市長白思豪(Bill de Blasio)提交報告,計劃在未來4年,每年削減2.65億美元警隊預算。他認為市政府應將警隊的59億元年度預算,部分移向其他方面,如支援最受種族及警暴問題困擾的社區。

他建議警隊減少招聘,讓員工自然流失,減低支出。審計長報告指出,警方2021年的超時工作預算為5.2億美元,減少5%,就能節省2600萬美元,另外,警隊的其他開支,如換警車、電腦服務等,亦要削減。

在西岸大城市洛杉磯,市長過去數周本來正在推動將警隊年度預算,由11.9億美元大增至18.6億美元,主要用於支付警員花紅,但最新宣布減少1億至1.5億,省下的錢將用於支援有色少數種裔社群。

洛杉磯警隊一哥發聲明,對削警隊開支預算表示憂慮,形容減幅巨大(The size of this budget reduction is significant),強調對警隊的支出就是對公共安全的支出。

美國連場示威再次令警暴問題成為焦點,多地政府因財政問題,削減多個民生項目預算,如青少年服務等,但警隊開支往往高企且不斷增加,美國愈來愈多聲音要求削減警隊開支。

責任編輯:文青青

