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【美國示威】向警開刀？ 多市擬削警隊開支

環球政治 11:34 2020/06/05

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美國示威持續之際，多市政府計劃削減警隊預算。

美國非裔男子被警壓頸後死亡的事件，引發的激烈示威潮持續，警員疲於奔命之際，美國警隊未來所得預算恐不增反減，削減警隊開支的提議，在多個城市獲愈來愈多支持，紐約市有官員建議削減11億美元預算，將資金用於支援弱勢族群。

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紐約市審計長Scott Stringer向市長白思豪（Bill de Blasio）提交報告，計劃在未來4年，每年削減2.65億美元警隊預算。他認為市政府應將警隊的59億元年度預算，部分移向其他方面，如支援最受種族及警暴問題困擾的社區。

他建議警隊減少招聘，讓員工自然流失，減低支出。審計長報告指出，警方2021年的超時工作預算為5.2億美元，減少5%，就能節省2600萬美元，另外，警隊的其他開支，如換警車、電腦服務等，亦要削減。

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在西岸大城市洛杉磯，市長過去數周本來正在推動將警隊年度預算，由11.9億美元大增至18.6億美元，主要用於支付警員花紅，但最新宣布減少1億至1.5億，省下的錢將用於支援有色少數種裔社群。

洛杉磯警隊一哥發聲明，對削警隊開支預算表示憂慮，形容減幅巨大（The size of this budget reduction is significant），強調對警隊的支出就是對公共安全的支出。

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美國連場示威再次令警暴問題成為焦點，多地政府因財政問題，削減多個民生項目預算，如青少年服務等，但警隊開支往往高企且不斷增加，美國愈來愈多聲音要求削減警隊開支。

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責任編輯：文青青

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