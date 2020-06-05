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【派錢1萬】工銀亞洲手機或網上登記　送50元現金回贈　新舊客戶均可

理財智慧 11:35 2020/06/05

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今年2月公布的財政預算案，宣布「現金發放計劃」向18歲或以上的香港永久性居民派發1萬元。早前有消息指，政府擬於6月21日接受派錢登記。21間銀行將為現金發放計劃提供電子登記平台，欲以個人銀行戶口直接收取款項的合資格市民，可透過銀行的網站或網上理財服務進行登記。政府指這是最快收取款項的方法。

工銀亞洲今日表示，為鼓勵客戶使用電子渠道登記，該行將推出活動，合資格的新舊客戶均可獲得額外獎賞。客戶透過手機銀行「e開戶」開立賬戶參與活動，配合「現金發放計劃」推出，將特設電子登記專屬頁面，客戶只需進入有關頁面並填寫所需資料便可完成登記，並享三項獎賞：

（一）登記賞：新舊客戶透過工銀亞洲手機銀行或個人網上銀行，以該行賬戶登記及領取「現金發放計劃」10,000元後，可獲50元現金回贈。

（二）消費賞：憑工銀亞洲信用卡於本地簽賬消費，可享2%現金回贈，最高可享200元額外現金回贈。

（三）推薦賞：成功推薦一位親友（全新客戶）經工銀亞洲手機銀行或個人網上銀行登記並領取「現金發放計劃」款項，可額外獲贈50元禮券或參加由該行舉辦的抽獎活動，有機會贏取高達10,000元現金回贈。

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