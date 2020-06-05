【美國示威】美國司法部長：外國勢力煽動示威暴力

▲ 美國司法部長巴爾批評ANTIFA組織騎劫示威，更指有外國勢力在示威行動中加劇暴力。

美國有黑人遭白人警員跪頸致死，事件觸發全國各地大型示威，甚至出現搶掠及暴力騷亂。美國司法部長巴爾批評「反法西斯主義」（ANTIFA）組織騎劫（hijacked）是次示威，更指有外國勢力在煽動示威行動的暴力。

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美國司法部長巴爾（William Barr）周四（4日）表示，聯邦政府有證據表明ANTIFA及其餘極端主義組織已「騎劫」（hijacked）全國各地的合法示威行動，在當中煽動暴力。

巴爾強調，大量人是以和平方式表達憤怒和哀傷，但示威行動卻遭騎劫者利用作違法行為，包括暴力騷亂、縱火、搶掠商舖和公共財產，更襲擊執法人員和無辜民眾。他形容上述舉動為「無意義的無政府行為」（senseless acts of anarchy），也不符合美國憲法第一修正案所賦予的集會自由。

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巴爾更表示：

我們還看到外國勢力在各方面加劇暴力。

（we are also seeing foreign actors playing all sides to exacerbate the violence.）

但巴爾未有進一步指出或解釋有何外國演員，以及如何參與示威加劇暴力。巴爾又批評指，當局調查期間發現不少虛假信息，包括部分團體冒充其對立團體的成員。

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美國總統特朗普（Donald Trump）早前曾稱，極左激進勢力的ANTIFA組織策劃是次示威，更揚言要將ANTIFA列為恐怖組織。

責任編輯：何穎兒

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