【美國示威】美國司法部長：外國勢力煽動示威暴力

▲ 美國司法部長巴爾批評ANTIFA組織騎劫示威,更指有外國勢力在示威行動中加劇暴力。

美國有黑人遭白人警員跪頸致死,事件觸發全國各地大型示威,甚至出現搶掠及暴力騷亂。美國司法部長巴爾批評「反法西斯主義」(ANTIFA)組織騎劫(hijacked)是次示威,更指有外國勢力在煽動示威行動的暴力。

美國司法部長巴爾(William Barr)周四(4日)表示,聯邦政府有證據表明ANTIFA及其餘極端主義組織已「騎劫」(hijacked)全國各地的合法示威行動,在當中煽動暴力。

巴爾強調,大量人是以和平方式表達憤怒和哀傷,但示威行動卻遭騎劫者利用作違法行為,包括暴力騷亂、縱火、搶掠商舖和公共財產,更襲擊執法人員和無辜民眾。他形容上述舉動為「無意義的無政府行為」(senseless acts of anarchy),也不符合美國憲法第一修正案所賦予的集會自由。

巴爾更表示:

我們還看到外國勢力在各方面加劇暴力。

(we are also seeing foreign actors playing all sides to exacerbate the violence.)

但巴爾未有進一步指出或解釋有何外國演員,以及如何參與示威加劇暴力。巴爾又批評指,當局調查期間發現不少虛假信息,包括部分團體冒充其對立團體的成員。

美國總統特朗普(Donald Trump)早前曾稱,極左激進勢力的ANTIFA組織策劃是次示威,更揚言要將ANTIFA列為恐怖組織。

