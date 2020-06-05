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航空業回暖？四大美國航企班次按月增近3成

環球政經 21:28 2020/06/05

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新冠肺炎疫情放緩，美國國內的航空旅遊需求出現回溫的跡象，包括美國航空在內的航企皆開始大幅增加航班。根據航空數據商OAG統計，美國四大航企聯合航空、美國航空、達美航空及西南航空於6月份的航班數量，較5月份增長27%。美國航空表示計劃於7月份恢復去年同期的55%航班；聯合航空則表示，預計7月航班量將恢復至去年同期的25%。

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隨著美國經濟重啟，美國國內航空旅客人數亦呈現穩定增長。數據顯示4月份美國每日平均的航空旅客數為32154人，上月1日至23日上升兩倍至78178人；24日至29日則進一步攀升至每日110330人。OAG分析師John Grant表示，航空業出現復甦的跡象，而消費者行為亦有明顯的改變，旅客開始傾向延後預訂及付款，以取得更多的彈性。

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