【中美角力】蓬佩奧斥中企賬目造假　促全球交易所收緊監管

美國納斯達克證券交易所上月針對中國企業收緊上市規則，國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）周四（4日）表示，鑒於中企慣於造假帳，納斯達克新規值得其他交易所效法。總統特朗普同日亦發出備忘錄，呼籲金融監管機構60天內提出建議，找出保護美國投資者的方法。

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蓬佩奧在聲明中，對納斯達克要求審計公司確保所有上市公司遵守國際報告和檢查標準的規定，表示讚賞；並指鑑於中國企業存在詐欺性會計的慣例，納斯達克的措施特別重要，是美國和世界其他地區交易所的典範，美國投資者不應承受與不遵守美國企業規則的隱性和不當風險。

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納斯達克上月收緊掛牌上市規定，以阻止透明度不足的企業上市交易。除了加強審計工作的監管，亦包括要求中國等外國公司IPO集資門檻必須達到2500萬美元。

觸發事件的導火線來自有「中國星巴克」之稱的瑞幸咖啡（Luckin Coffee），該公司2019年初在美上市後，因虛報收入，今年4月7日遭納斯達克暫停交易，並被要求除牌退市。愛奇藝、好未來教育、跟誰學和萬國數據等中企接連亦爆出造假帳及詐欺，美國證券交易委員會（SEC）等機構一度發出警告，指在美上市中企財報恐具誤導性。

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