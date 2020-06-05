【中美角力】美國擬允許部分中國客機復飛

路透報道，美國運輸部計劃修改禁飛令，允許部分中國航空公司的客機繼續飛往美國，並在未來幾天頒布，惟美國運輸部未作回應。

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美國政府周三宣布本月16日起禁止中國客機往返美國，以回應中國拒絕美國航空公司恢復美中客運航線；北京當局翌日宣布放寬外國航空公司國際客運航線的航班限制，可在特定城市每周飛行一個航班，同時宣布航班獎勵以及熔斷措施。

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雖然中國放寬限制，美國政府表示，獲准每周飛行的班次仍遠低於美國航空業界提出的要求。據悉，美國航空申請每天飛航2至3個航班；達美航空 和聯合航空已申請6月恢復飛往中國的航班，但尚未獲中國民航局批准。

美國航空發言人指，該公司仍維持10月底恢復中國航班的原定計劃。

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