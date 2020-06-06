【美國示威】當市民囚犯？監獄防暴隊無標識街頭執法

▲ 【美國示威】無標識神秘武裝維穩 美媒揭竟是獄卒

美國反對警員涉嫌濫殺黑人示威持續，特朗普政府加強維穩力度，但手段再惹爭議。美國首都華盛頓街頭最近幾天出現一支神秘武裝執法部隊。他們身上裝備主要為黑色，並無顯著標識，也拒絕向群眾表明身份。美國傳媒則揭露，這支部隊是監獄防暴隊，實質是獄卒，意味華府監獄部門向普通民眾執法。

華盛頓本周爆發軍警與示威者衝突，而執法部隊無論是警方、國民警衛軍或美軍憲兵，身上都有明顯標識，向民眾交待身份。但華盛頓街頭自周三（3日）開始，出現一支神秘武裝參與維穩，他們有全副防暴裝備，卻不願回答記者詢問他們是甚麼部隊。

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有傳媒引述消息指，這支部隊源自司法部。惟美國司法部旗下雖有聯邦調查局（FBI）等執法力量，司法部本身並不設執法部隊。這支黑色武裝身份令人好奇，MSNBC記者Matthew Miller更將他們比作俄羅斯2014年吞併克里米亞，神秘現身當地的無標識俄軍「小綠人」。

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有記者則從部隊一些成員裝備細微處發現蛛絲馬跡，判斷他們是美國聯邦監獄局（Federal Bureau of Prisons，BOP）旗下武裝力量。隨住部隊人數持續增加，部分人手持盾牌亦可見有「Correction」（懲教）字樣。

聯邦監獄局是美國司法部旗下部門，負責管理監獄囚犯。聯邦監獄局部隊在美國街頭維穩，代表華府動用了獄警和獄卒，對一般群眾和未經定罪人士執法。

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聯邦監獄局其後發表聲明，承認部隊來自部門「危機管理隊伍」，他們身上沒有標識，是因為正在「參與更廣泛任務」（serving a broader mission）。傳媒解讀指，監獄局危機管理隊伍，實際上就是監獄防暴隊，通常用於監獄暴動時對付囚犯。

有法律學者指出，聯邦執法部門有別於軍隊，不一定要在裝備上標明身份。但有專家擔心，無標識執法隊伍出現，令民眾無從得知他們是否真正的軍警，會為示威造成進一步混亂。

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責任編輯：方圓之