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【港區國安法】人行撐香港國際金融中心建設發展　恒生升逾8%滙豐重上40關

金融經濟 17:12 2020/06/05

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人行黨委書記郭樹清日前主持召開黨委會議，表示穩健的貨幣政策要更加靈活適度，落實好《政府工作報告》提出的涉及人行的各項任務，並提到堅決支持「港區國安法」，堅定不移維護一國兩制，堅定不移支持香港國際金融中心建設發展，維護香港金融穩定繁榮。

本地銀行股全綫造好，受視被制裁風險。恒生 （00011） 升8.5%，收報134.8元，為升幅最大藍籌；滙豐 （00005） 升4.3%，重上40元水平，收報40.5元；渣打 （02888） 升5.3%，收報43.7元。另外，中銀香港 （02388） 升3.4%，收報24.5元；東亞 （00023） 升6.2%，收報18.52元。

香港兩大英資發鈔銀行滙豐及渣打日前分別表態支持訂立「港區國安法」，認為可為香港帶來長遠的繁榮穩定。滙豐渣打表態支持「港區國安法」受到英國政壇方面的關注。英國外交事務委員會委員之一、保守黨的卡恩斯（Alicia Kearns）直言，會傳召滙豐及渣打向國會解釋。

另外，美國共和黨參議員Pat Toomey提出法案，以制裁打壓香港的中國官員以及香港本地銀行。

【港區國安法】美新法案擬制裁破壞港自治銀行 滙豐渣打或受牽連

【港區國安法】滙豐及渣打支持國安法　英國政壇抨擊兼「深切關注」

【港區國安法】滙豐王冬勝接受官媒訪問：港區國安法是正確方向（第二版）

【港區國安法】渣打支持港區國安法　相信有助維持香港長遠穩定

責任編輯︰梁浩碩

香港股票 滙豐控股（00005） 渣打集團（02888） 恒生銀行（00011） 中銀香港（02388） 東亞銀行（00023） 港區國安法 一國兩制 郭樹清 中國人民銀行

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