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Facebook增標籤防假新聞 　停接官媒在美賣廣告

科技 09:51 2020/06/05

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Facebook於即日起在美國推出標籤制度，提醒用戶哪些內容屬於官媒Facebook專頁，訊息國家政府操控。

美國11月總統大選臨近，社交媒體Facebook於即日起在美國推出標籤制度，提醒用戶哪些內容屬於官媒Facebook專頁，訊息國家政府操控。

Facebook保安政策主管Nathaniel Gleicher表示，根據傳媒資金來源、管治架構、編採透明度及獨立性等因素，決定傳媒機構是否由國家操控。另設有渠道，讓被標籤的媒體上訴。

是次亦諮詢了65位專家意見來制定「國家操控官媒」（state-controlled media）的定義，美國地區Facebook用戶將看到標籤顯示於各地官媒內容之上，包括中國中央電視台、新華社、伊朗國營電視台（Press TV）、《今日俄羅斯》（Russia Today），以及俄營衞星通訊社（Sputnik）等官媒專頁內容。

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此外，為防止2016年俄羅斯干預美國大選事件重演，Facebook將於今年夏季起，停止接受國家操控官媒在美國地區社交平台賣廣告，不過美國以外地區的廣告業務則無影響。即在美國被禁官媒，仍可在其他地區賣廣告。

責任編輯：張寶燕

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