恒生指數高開21點　劉熾平減持騰訊跌0.2%（不斷更新）

▲ 恒指黑期跌約10點 道指期貨靠穩升30點（不斷更新）

美股本周連升3日後回吐，美國上周首次申領失業救濟人數多於市場預期，道指曾挫逾180點，收市靠穩升11點，標指、納指下跌。港股若跟足ADR走勢，恒生指數今早料低開約57點，恒指料開報24308點。

【港滙強方】金管局今晨向市場注資9.77億港元

【09：36】港股早段偏軟，大市轉跌約6點。騰訊 （00700） 跌幅擴大至1%，低見430.4元。

【09：35】港交所 （00388） 升0.2%。港交所 （00388） 行政總裁李小加表示，很多於美國上市的中國公司今年可能會到香港上市。

李小加︰很多於美國上市的中概股今年可能來香港上市

【09：21】騰訊 （00700） 低開0.2%，開報434元。據聯交所股權披露，騰訊總裁劉熾平在5月29日、6月1日合共減持60萬股騰訊股份，涉資約2.5億元。劉熾平在上周五以409.6218元平均價出售50萬股騰訊股份，再在本周一以423.9732平均價出售10萬股股份。

【騰訊股價】騰訊總裁劉熾平年內三度減持 共套現6.7億

【09：21】滙豐 （00005） 升0.9%，開報39.2元；渣打 （02888） 升0.3%，開報41.65元。滙豐和渣打最新表態支持訂立「港區國安法」後，受到英國政壇方面的關注。

【港區國安法】滙豐及渣打支持國安法 英國政壇抨擊兼「深切關注」

【09：20】恒指高開21點，開報24388點

【09：17】人行今日進行1500億元人民幣7天期逆回購操作。

【09：16】人民幣中間價報7.0965，上調47點子。

【09：13】即月期指開報24252點，跌39點或0.2%。

【08：55】恒指黑期跌約10點，報24312點；道指期貨靠穩升30點，報26283點。

【08：40】網易 （新上市編號：09999） 中午截止公開認購，消息指，網易將以每股123元定價，意味定價較網易周四美股收市價低2%。

【新股IPO】9999網易據稱將以123元定價 較周四美股收市價低2%

【新股IPO】9999網易今午截止認購 孖展認購額達859億元

【07：55】電商平台京東（美：JD）繼網易後通過港交所上市聆訊，正式上載初步招股書。

【新股IPO】京東通過港交所上市聆訊 正式上載初步招股書

【07：30】道指曾挫逾180點，收市靠穩。道指升11點，報26281點；標指跌10點，報3112點，跌幅0.3%；納指跌67點，報9615點，跌幅0.7%。

港股ADR收報24308點，跌57點或0.2%。恒指夜期跌133點，收報24158點，低水208點，成交27,091張。

道指升11點港股ADR跌57點 紐約期金止跌升1.3%

【06：35】港元滙價觸及7.75港元強方兌換保證，金管局在美國交易時段（香港時間今晨）以港元承接約1.26億美元沽盤，向市場注資9.77億港元，銀行體系結餘將升至957.68億元。

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責任編輯︰梁浩碩