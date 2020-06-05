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恒生指數午後升逾百點企24500　本港銀行地產股齊造好恒生升半成（不斷更新）

金融經濟 14:18 2020/06/05

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恒指黑期跌約10點　道指期貨靠穩升30點（不斷更新）

美股本周連升3日後回吐，美國上周首次申領失業救濟人數多於市場預期，道指曾挫逾180點，收市靠穩升11點，標指、納指下跌。港股若跟足ADR走勢，恒生指數今早料低開約57點，恒指料開報24308點。

【港滙強方】金管局今晨向市場注資9.77億港元

【中美角力】蓬佩奧籲全球交易所收緊上市規則　提防中國企業賬目欺詐

【14：18】大市升幅擴大至逾200點，報24577點，升211點。

【14：17】恒生 （00011） 愈升愈有，升幅擴大至逾5%，高見131元。

【14：11】COOL LINK （08491） 午後遭洗倉，股價瀉8成，破底低見0.182元，成交9998萬元。

【14：11】三桶油向上，中石油 （00857） 升1.1%；中海油 （00883） 升1.5%；中石化 （00386） 升0.3%。

【13：54】港股升幅擴大至約150點，企24500點水平。

【13：18】恒生 （00011） 午後升幅進一步擴大至3.8%，重上129元水平，高見129.1元。

【13：02】本港地產股午後升幅擴大，恒地 （00012） 升1.7%；新地 （00016） 升3.1%；新世界 （00017） 升3.6%；信置 （00083） 升0.8%；長實 （01113） 升22%。大和指本港地產行業現時到了「別人恐懼時貪婪」的時機。

【13：00】港股午後初段升約40點，於24400點水平。

【12：31】恒指季檢收市後生效，恒指藍籌股成份維持50隻不變，國指方面，聯通 （00762）  、世茂 （00813）  、蒙牛 （02319）  晉身成份股，而新華保險 （01336）  、中交建 （01800）  、海通證券 （06837）  則遭剔出。聯通升1.8%；世茂破頂後倒跌0.3%；蒙牛跌2.4%。另外，新華保險升1.6%；中交建升1.2%；海通證券升1.8%。

【恒指季檢】藍籌股無變動　國指「三出三入」蒙牛晉身成份股

【12：05】除銀行外，本港地產股亦向上，恒地 （00012） 升1.5%；新地 （00016） 升2.7%；新世界 （00017） 升3.6%，為升幅最大藍籌；信置 （00083） 升0.6%；長實 （01113） 升2.1%。

【12：03】騰訊 （00700） 總裁劉熾平減持，股價跌1.5%，中午收報428.4元； 中移動 （00941） 跌1.1%；港交所 （00388） 、友邦 （01299） 半日持平。

【12：00】恒生指數半日升4點，中午收報24370點；國指中午收報9928點，跌39點。主板成交553億元。

美團點評 （03690） 破頂高見165.9元後曾倒跌逾4%，中午收報158.4元，跌3.5%。

本地銀行股造好，恒生 （00011） 升3.4%，中午收報128.5元；滙豐 （00005） 升1.3%，中午收報39.35元。

【11：47】港股好淡爭持，中午收市前跌約5點，報24360點。

【11：43】宏安地產 （01243） 中午收市前突插2成，破底低見0.21元。宏安地產昨暴瀉近7成。

【11：40】閱文集團 （00772） 跌1.6%。閱文今日通過官方微信號發布「正版聯盟」公告，並推出五大實質舉措打擊盜版。

【11：36】恒生 （00011） 升幅擴大至3.6%，高見128.8元。

【11：30】內地股市半日偏軟，上證跌近0.3%；深證跌0.3%；創業板指跌0.3%。

【10：58】港股欠方向，好淡爭持，最新跌約15點。

【10：45】人行黨委書記郭樹清日前主持召開黨委會議，提到堅決支持「港區國安法」，堅定不移維護一國兩制，堅定不移支持香港國際金融中心建設發展，維護香港金融穩定繁榮。本地銀行股普遍造好，滙豐 （00005） 升約2%，重上39元水平，高見39.6元；渣打 （02888） 升1.3%，高見42.15元。另外，恒生 （00011） 升2.1%，高見127.3元；中銀香港 （02388） 升0.2%；至於東亞 （00023） 則跌0.6%。

【港區國安法】人行撐香港國際金融中心建設發展　本地銀行股向上滙豐、恒生升2%

【10：21】港股回升，恒生指數轉升約15點，報24381點。

【10：15】中芯國際 （00981） 升逾5%，高見19.68元。

【10：12】美團 （03690） 跌幅擴大至逾4.5%，低見156.5元。

【10：03】國泰 （00293） 股價升半成，高見8.92元。

【10：02】美團 （03690） 破頂後回吐，跌幅擴大至3.4%，低158.3元，跌穿160元水平。

【09：53】五菱汽車 （00305） 升幅擴大至近五成，破頂高見0.74元，3日累升2.7倍。

【09：49】中芯國際 （00981） 股價逆市升2.5%，高見19.24元。上交所官網顯示，擬科創板上市的中芯國際集成電路製造有限公司已獲上交所問詢，意味著上市工作正在穩步推進中。

【09：45】港股跌幅擴大至約100點，跌穿24300點水平；騰訊 （00700） 拖累，股價跌1.9%，低見426.6元，跌穿430元水平。

【09：43】內航股造好，傳美國撤回「禁飛令」，南航 （01055） 升4.4%；東航 （00670） 升3.5%；國航 （00753） 升3.8%。路透社引述消息人士報道，美國政府及航空公司官員表示，美國運輸部計劃在未來數天發布修訂後的命令，可能會容許中國的一些航空公司，恢復赴美的客運航班服務。

美國傳修改中國航班「禁飛令」 航空股全綫揚升

【09：39】美團點評 （03690） 今早破頂高見165.9元，早段倒跌1.7%，低見160.8元；阿里巴巴 （09988） 靠穩升不足0.1%；小米 （01810） 跌0.3%。

【09：37】「地攤經濟」概念股五菱汽車繼續熱炒，股價今早續升兩成，破頂高見0.6元。

【09：36】港股早段偏軟，大市轉跌約6點。騰訊 （00700） 跌幅擴大至1%，低見430.4元。

【09：35】港交所 （00388） 升0.2%。港交所 （00388）  行政總裁李小加表示，很多於美國上市的中國公司今年可能會到香港上市。

李小加︰很多於美國上市的中概股今年可能來香港上市

【09：21】騰訊 （00700） 低開0.2%，開報434元。據聯交所股權披露，騰訊總裁劉熾平在5月29日、6月1日合共減持60萬股騰訊股份，涉資約2.5億元。劉熾平在上周五以409.6218元平均價出售50萬股騰訊股份，再在本周一以423.9732平均價出售10萬股股份。

【騰訊股價】騰訊總裁劉熾平年內三度減持 共套現6.7億

【09：21】滙豐 （00005） 升0.9%，開報39.2元；渣打 （02888） 升0.3%，開報41.65元。滙豐和渣打最新表態支持訂立「港區國安法」後，受到英國政壇方面的關注。

【港區國安法】滙豐及渣打支持國安法　英國政壇抨擊兼「深切關注」

【09：20】恒指高開21點，開報24388點

【09：17】人行今日進行1500億元人民幣7天期逆回購操作。

【09：16】人民幣中間價報7.0965，上調47點子。

【09：13】即月期指開報24252點，跌39點或0.2%。

【08：55】恒指黑期跌約10點，報24312點；道指期貨靠穩升30點，報26283點。

【08：40】網易  （新上市編號：09999） 中午截止公開認購，消息指，網易將以每股123元定價，意味定價較網易周四美股收市價低2%。

【新股IPO】9999網易據稱將以123元定價　較周四美股收市價低2%

【新股IPO】9999網易今午截止認購　孖展認購額達859億元

【07：55】電商平台京東（美：JD）繼網易後通過港交所上市聆訊，正式上載初步招股書。

【新股IPO】京東通過港交所上市聆訊　正式上載初步招股書

【07：30】道指曾挫逾180點，收市靠穩。道指升11點，報26281點；標指跌10點，報3112點，跌幅0.3%；納指跌67點，報9615點，跌幅0.7%。

港股ADR收報24308點，跌57點或0.2%。恒指夜期跌133點，收報24158點，低水208點，成交27,091張。

道指升11點港股ADR跌57點　紐約期金止跌升1.3%

【06：35】港元滙價觸及7.75港元強方兌換保證，金管局在美國交易時段（香港時間今晨）以港元承接約1.26億美元沽盤，向市場注資9.77億港元，銀行體系結餘將升至957.68億元。

【港滙強方】金管局今晨向市場注資9.77億港元

【疫情焦點】全球累計逾673萬確診　美國累計確診逾192萬

責任編輯︰梁浩碩

香港股票 長實集團（01113） 信和置業（00083） 新世界發展（00017） 新鴻基地產（00016） 恒基地產（00012） 宏安地產（01243） 閱文集團（00772） 國泰航空（00293） 中芯國際（00981）

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