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【新股IPO】9999網易據稱將以123元定價　較周四美股收市價低2%

金融經濟 08:40 2020/06/05

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【新股IPO】9999網易據稱將以123元定價　較周四美股收市價低2%

網易 （新上市編號：09999） 6月5日（周五）中午截止公開認購，消息指，網易將以每股123元定價，意味定價較網易周四美股收市價低2%。網易將香港招股價上限定為126元。網易美股（美：NTES）收報405.01美元，跌9.57美元或2.3%，相當於香港股價125.55港元。

由於散戶部分強勁需求，有望觸發撥回機制，使發行1.71億股中的12%出售予散戶投資者。綜合15間券商數據，網易累計孖展額約859億元，相當於超額認購131.5倍。

網易預計於6月11日香港上市，掛牌日正好是公司除息日，成功抽中並持有至6月12日下午4時30分，可獲派網易今年首季股息，每股1.16美元（約9港元），以每1股美國存託股代表25股普通股計，本港投資者持有1股網易可收息0.36元。

【新股IPO】抽中網易隨時賺價又賺息　持股兩日每股可享0.36元股息

【新股IPO】9999網易今午截止認購　孖展認購額達859億元

【新股IPO】網易明起招股 每股定價不高於126元（第二版）

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責任編輯︰梁浩碩


 

香港股票 網易（美：NTES） 孖展 IPO

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