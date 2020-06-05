【新股IPO】9618京東下周一招股　入場費11,919元（第二版）

▲ 京東通過港交所上市聆訊 正式上載初步招股書

據本報所得銷售文件，電商平台京東 （新上市編號：09618） 將於下周一（6月8日）起招股，香港公開發售定價上限為236元。京東每手50股，意味認購入場費約11,919元，下周四（6月11日）截止認購，6月18日掛牌。

京東香港上市將合共發行1.33億股，佔公司擴大後股本4.3%，預計合共集資約314億元。其中5%為香港公開發售，95%為國際配售，並設有回撥機制，若公開發售超額認購超過100倍，公開發售股份佔比將升至12%。

京東每2股普通股相當於1股美國預託股份（ADS），以上限定價236元計，較美股最新股價溢價7.8%。

京東今早上載招股書

京東今早正式上載初步招股書，公司2017年、2018年及2019年集團淨收入分別達3,623億元、4,620億元及5,769億元（人民幣，下同）。2017年及2018年持續業務的經營淨虧損分別為1,900萬元及人民幣28.01億元。2019年轉盈，持續經營淨利潤淨利潤118.9億元。

2017年、2018年和2019年活躍用戶數達到了2.925億、3.053億和3.620億。截至2019年12月31日，線上電商平台擁有超過27萬的第三方商家。

招股書披露了京東IPO融資的資金用途，資金擬將用於投資以供應鏈為基礎的關鍵技術創新以進一步提升客戶體驗及提高營運效率。

騰訊持股17.8%為最大股東

京東最新持股情況方面。劉強東持股4.485億股普通股，佔股15.1%，投票權為78.4%；黃河投資有限公司（騰訊 （00700） 旗下）持股5.272億股普通股，佔股17.8%，為最大股東，投票權為4.6%。沃爾瑪持股2.89億股普通股，佔股9.8%，投票權為2.5%。

新冠肺炎全球大流行，京東表示，大部分收入來自中國自營業務。2020年的經營業績及財務狀況將受到新冠肺炎傳播的影響。新冠肺炎對2020年經營業績的影響程度取決於疫情的未來發展，包括有關全球疫情嚴重程度的新信息及為遏制疫情爆發所採取的行動，該情況極不確定且難以預測。此外，經營業績可能會受到不利影響，其程度取決於疫情對中國整體經濟的損害程度。

對於美國參議院早前通過一項法案，要求海外公司遵循美國的審計和其他財務法規標凖，並要求上市公司披露其是否由外國政府擁有或控制，京東指該等法案的頒布或其他有助美國監管機構獲取審計信息的努力，對包括京東在內的受影響發行人而言，可能會引發投資者的不確定性，京東美國存託股的市場價格可能會受到不利影響，倘京東未有解決問題以及時滿足美國上市公司會計監督委員會（PCAOB）的檢查要求，可能被退市。目前尚不清楚該等議案能否通過及何時頒布。

此外，京東指近期有媒體報導稱美國政府或會審議限制或禁止中國公司進入美國資本市場。若任何該等審議成為現實，由此訂立的法律或會對於美國上市的中國發行人股票業績造成重大不利影響。

（第二版新增京東招股資料）

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記者︰梁浩碩、陳健婷